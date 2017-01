Cu ochii ațintiți doar asupra play-out-ului în Liga 1

După încheierea partidelor din play-off-ul Ligii 1, iubitorii fotbalului își vor concentra acum atenția asupra întâlnirilor din turneul play-out. Lupta pentru locul care asigură prezența în preliminariile UEFA Europa League, în care sunt angrenate echipele CSMS Iași și CS Universitatea Craiova, dar și cea pentru evitarea retrogradării oferă o importanță deosebită tuturor meciurilor din ultimele patru etape ale sezonului.

Programul meciurilor din etapa a 11-a a play-out-ului - vineri, ora 20.30: CFR Cluj - FC Voluntari; duminică, ora 18.00: CSMS Iași - Concordia Chiajna; luni, ora 18.00: Petrolul Ploieşti - ACS Poli Timișoara, ora 20.30: FC Botoșani - CS Universitatea Craiova. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament play-out: 1. Iaşi 35p (golaveraj: 9-6), 2. Craiova 33p (13-9), 3. CFR 30p (18-6), 4. Botoşani 28p (18-16), 5. Concordia 25p (12-9), 6. Voluntari 22p (10-17), 7. ACS Poli 20p (9-21), 8. Petrolul 15p (6-11). Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

TRUPUL NEÎNSUFLEȚIT AL LUI EKENG, DEPUS LA STADIONUL „DINAMO”

Trupul neînsuflețit al fotbalistului dinamovist Patrick Ekeng, decedat vinerea trecută, 6 mai, a fost depus vineri, 13 mai, la stadionul „Dinamo” din Șoseaua Ștefan cel Mare din București. Peste 1.500 de oameni, suporteri, împreună cu toți jucătorii, antrenorii, conducătorii și ceilalți angajați ai clubului Dinamo, au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Patrick Ekeng, înainte ca trupul acestuia să plece în Camerun, unde va fi înmormântat. Convoiul cu sicriul fotbalistului a fost întâmpinat cu aplauze la intrarea în stadion. Sicriul a fost depus pe o scenă instalată pe teren, la câțiva metri de locul în care în urmă cu o săptămână, în minutul 70 al partidei cu FC Viitorul, fotbalistul s-a prăbușit pe gazon, suferind un stop cardio-respirator. Sicriul era învelit cu un steag alb-roșu cu sigla clubului Dinamo și drapelul Camerunului, iar în față a fost așezată o coroană pe care era scris cu flori numărul 14, purtat de jucător la Dinamo. Înmormântarea fotbalistului va avea loc zilele următoare, la Yaounde (Camerun), acolo unde Ekeng s-a născut în urmă cu 26 de ani, la 26 martie 1990.