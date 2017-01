Cu pîra, la coana Europa!

Spaţiul naţional de şopîrleală se dovedeşte a fi prea strîmt pentru aspiraţiile prezidentului şi premierului, dornici să promoveze pîra la nivel european! Pîra prezidenţială, de pildă, a ajuns un produs de export pe care domnul Băsescu încearcă să-l promoveze la cel mai înalt nivel. La rîndul său, scîncind, premierul s-a pus şi el pe stropit în poala coanei Europa, arătîndu-i buba pe care i-a făcut-o prezidentul. Adevărul este că, de ceva vreme, premierul are în frunte un cucui de toată frumuseţea, după ce, la Cotroceni, într-o pauză, a fost bine tăvălit de prezident, căruia îi place să le pună piedici tuturor miniştrilor liberali! La rîndul său, prezidentul, cunoscut bătăuş politic, se plînge coanei Europa că premierul îl ia tot timpul la ţintă cu bileţele roz şi parfumate, distrăgîndu-i atenţia de la problemele grave şi serioase cu care se confruntă naţiunea! Ce să mai creadă şi coana Europa, care, acum, vede pe cine a primit în curtea sa! Tolănit pe burtă, premierul Călin prezintă raportorilor europeni sula înfiptă bine în coastele sale de către prezident şi vînătăile cu care s-a pricopsit după fripta prezidenţială. Fiecare, în versiunea lui, pozează, la curtea Europei, în victima celuilalt. De pildă, Călin reclamă că prezidentul face frecvent glume proaste cu scaunul său de premier. Ba că se aşază dumnealui pe el, ba că i-l trage de sub şezut, făcîndu-l să se simtă în plus la şedinţele de guvern! Prezidentul, la rîndul său, vrea să o convingă pe coana Europa că el este şeful la grupa mare şi că, în acestă calitate, îşi poate permite orice, inclusiv extinderea producţiei de avioane din hîrtie confecţionate din coperţile Constituţiei! Nici în timpul războiului rece nu a reuşit careva să-i facă iute coanei Europa capul mare cît o baniţă! Prezidentul şi premierul se pîrăsc reciproc, dîndu-i mari dureri de cap coanei Europa, care abia acum vede cu cine s-a pricopsit în ograda sa! Timp de aproape doi ani, cei doi demnitari au continuat să se caftească şi să se ciufulească precum două casnice bine hormonate. Am asistat la reuniuni în care prezidentul îi dădea brînci premierului, iar acesta, ca răspuns, îl îngîna ca la corul bîlbîiţilor. Totul într-un autentic stil românesc demn de apucăturile politichiei dîmboviţene! Premierul şi prezidentul se acuză reciproc de manipulare şi minciună. Pe această temă, pîra a făcut un pas straşnic către Europa. Bine pregătiţi pe plan naţional, unde au făcut deranj mare cu orgoliile şi disputele lor personale, prezidentul şi premierul îşi scot ochii în faţa coanei Europa, cotoindu-se cu mult zel şi abnegaţie. În felul acesta, teza “Cine spune ăla este precum măgarul din poveste” are toate şansele să rivalizeze cu lozinca “Proletari din toate ţările, uniţi-vă!” Prezidentul şi premierul au reuşit să-i facă urechile pîlnie coanei Europa cu pîra lor tradiţională! Fiind vorba de Călin, ne-am făcut de basme! Fiind vorba de prezident, am dat din nou cu bîta în baltă! Acum, mai nou, cei doi se ceartă ca două ţaţe pe scena Europei. Stă în firea lor, a conducătorilor iubiţi, să-şi spele rufele murdare şi izmenele insalubre în văzul Europei! Cică dumnealor ar avea detergenţi mai buni şi mai solizi! Chiar mai solizi decît izmenele marilor noştri patrioţi conducători! Trebuia, într-un fel, să ne distanţăm de bulgari, scandalagii proverbiali! Am intrat în Europa cu rufele murdare ale politichiei noastre insalubre. Brava ţie, Românie! În loc de pas de defilare, cum se obişnuieşte în astfel de situaţii, ne-am făcut intrarea triumfală în Europa cu… poalele în cap! De aceea, după cum reclamă unii, nu avem deloc vizibilitate în perspectiva dezvoltării noastre europene… Încercaţi şi dumneavoastră să mergeţi prin Europa cu poalele puse-n cap! Se plînge prezidentul că nu ştiu cine atentează la imaginea României în lume! Măi, să fie! Dumnealor umblă cu pîra la coana Europa şi alţii sînt trataţi ca atentatori la imaginea României! Şi ne mai mirăm de moralitatea îndoielnică a politichiei noastre!