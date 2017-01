Cu raţa-n gură

Prezidentul ne-a liniştit definitiv - Blaga nu fură. Sulfina nu fură. Elena Udrea, sigur, nici ea nu fură. Berceanu nu a furat niciodată. Surprinzător, şeful statului nu ne spune dacă Boc fură sau a furat vreodată! Din acest punct de vedere, sîntem lăsaţi total în ceaţă, fiind vorba de conducerea net superioară a Partidului Democrat. Cred că nu era momentul unei noi confuzii în viaţa politică atît de tulburată a existenţei noastre. Cu cele cîteva exemple, prezidentul ne-a demonstrat cît de frumos ştie dumnealui să conjuge verbul “a fura” atunci cînd sînt alese exemple pe sprînceană din PD. Cînd vine vorba despre liberali, Traian Băsescu renunţă la propoziţiile simple gen “Călin fură mere” sau “Păcuraru a şutit o cană care a făcut plici”. În cazul lor, se pronunţă direct anumite personaje de la DNA, care, însă, nu au capacitatea prezidentului de a transmite diverse mesaje personale alegătorilor săi. Ca întotdeauna, verbul “a fura” nu priveşte Partidul Democrat! Oricine altcineva poate fi prezent în propoziţie, mai puţin un pedist de sămînţă… Îmi plac trăirile şi manifestările prezidentului în momentul în care, îmbujorat ca o fecioară, şopteşte suav “Elena nu fură”. De ce nu a fost la fel de tranşant şi cu micuţul Boc! În definitiv, vorbind de politichie, nu este şi el copilul său de suflet! În debutul campaniei electorale, asistăm la lecţii de dicţie pe teme de cinste şi morală despre cei care nu au furat nici măcar o cană. Pe fundalul acestor expuneri despre cinstea şi corectitudinea pediştilor din tată-n fiu, sînt prezentate şiruri nesfîrşite cu liberali tîrîndu-şi sandalele spre DNA, evident, prin praful înecăcios al corupţiei. De cînd avem români buni şi răi, tragem concluzia de la sine, avem numai pedişti cinstiţi şi corupţi din toate partidele. “Berceanu nu a furat”. Parşiv, ca şi în cazul lui Boc, prezidentul lasă un loc mic de întors, cît să dea cu spatele. Are prezidentul felul său personal de a prezenta corupţia în diverse cazuri şi situaţii caricaturale după celebra propoziţie cu care întreaga mea generaţie a intrat în viaţă: ”Ana are mere”. Ca să nu mai reamintesc de “Tatăl meu este zidar”. Înţeleg că prezidentul bagă mîna în foc pentru unii, ceea ce nu prea îl caracterizează, cunoscut fiind faptul că, dimpotrivă, cînd e vorba de castane se joacă jovial cu degeţelele altora. Campania electorală demarată de preşedinte în sprijinul Partidului Democrat este abia la început. Pe parcurs, pînă la europarlamentare, vom avea parte de o creştere explozivă a conjugării verbului amintit în folosul democraţilor şi al puterii de la Cotroceni. Verbul “a fura” dă bătăi de cap şi coşmare doar adversarilor prezidentului. În ce ne priveşte, mă refer la noi, amărăştenii, putem dormi liniştiţi. Blaga nu fură. Elena nu fură. Sulfina nu fură. Berceanu nu a furat. Cu alte cuvinte, dacă observaţi, e de-a dreptul imposibil să prinzi pe cineva cu raţa-n gură în Partidul Democrat! E drept, a mai fost semnalat cîte un fazan prăpădit în diverse polemici politice, dar cu raţa-n gură nu a fost prins nimeni! În opinia preşedintelui, raţa care se jură, deşi e cu fulgi cu tot în gură, constituie o raritate pentru formaţiunea politică amintită. În PNL, însă, după cum sînt lansate diverse teze de la Cotroceni, fiecare liberal are rezervată raţa lui…