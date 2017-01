Cu şarpele în maşină

Reprezentantul Asociaţiei pentru Protectia Animalelor, Zeadin Murat, a fost solicitat, ieri, să intervină pentru a scoate un şarpe dintr-o maşină. Proprietara autoturismului marca Renault, cu numărul de înmatriculare TL 29 MAM, a declarat că a văzut şarpele pe parbriz, în timp ce se afla în trafic. „Am văzut şarpele pe capotă, apoi pe parbriz. M-am speriat foarte tare şi am tras pe dreapta. Iniţial am crezut că este o frunză“, a declarat Anca Mădularu. Reprezentantul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor a declarat că este vorba de un şarpe, posibil de apă, de aproximativ jumătate de metru. Fe fapt, un pui. Maşina a fost oprită pe strada Unirii, în faţa Căminului pentru Persoane Vârstnice. Şarpele a stat ascuns sub capota maşinii, iar mai multe persoane au încercat să îl scoată, însă fără niciun rezultat. „Am venit să scot un şarpe din această maşină, dar el stă ascuns foarte bine şi nu avem avem cum să-l luăm de acolo. Este un pui de şarpe şi nu poate fi periculos“, a declarat Zeadin Murat. Proprietarul maşinii împreună cu reprezentantul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor s-au dus şi la o vulcanizare, pentru a încerca să scoată şarpele cu ajutorul unui jet de aer. Totul a fost zadarnic, iar proprietarul maşinii speră ca şarpele să iasă singur.