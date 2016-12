Cu submarinul în… Milano

Locuitorii metropolei italiene Milano au avut parte de o experienţă inedită zilele trecute, când în apropiere de inima oraşului, mai precis pe Via dei Mercanti, a apărut un submarin. Milano este situat la mai bine de două sute de kilometri de coastă, dar submarinul părea cât se poate de real, abia ieşit din adâncuri. Ca să întărească impresia artistică, au apărut şi câţiva marinari care se agitau pe lângă structura apărută din pământ. Şi un automobil Smart fusese luat prin surprindere de apariţia inopinată a submarinului, fiind întors pe o parte. Localnicii confuzi nu şi-au dat seama la început ce se întâmplă, pentru că nu fuseseră avertizaţi că ceva atât de spectaculos urma să se petreacă la Milano. Meritul a fost al angajaţilor Europ Assistance IT, o firmă de asigurare, care s-au mobilizat de la primele ore ale dimineţii pentru a construi falsul submarin. Instalaţia a fost folosită pentru a filma noul spot de promovare a firmei în campania „Protect Your Life”.