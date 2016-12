Cu „Taxi-ul” la Constanţa

Formaţia Taxi, în frunte cu liderul ei, Dan Teodorescu, a susţinut, sâmbătă seară, în clubul Phoenix, un concert mult aşteptat de fanii trupei, una dintre cele mai apreciate şi... amuzante din pop-rock-ul românesc. Evenimentul a fost unul sold-out, cu numeroşi fani care au urmărit reprezentaţia şi din picioare, cântând alături de artişti piesele din repertoriul Taxi, iar cele mai multe aplauze au fost adresate pieselor „Eşti iubibilă”, „Non stop” şi „Cele două cuvinte”.

Deşi piesele nu sunt considerate ca fiind din cele mai dansabile, mai multe fane ale lui Dan au „tresărit” pe ritmul muzicii, timp de mai bine de o oră şi au dansat cu multă energie. Ca un veritabil show-man, Dan şi-a întreţinut publicul favorit cu glume specifice şi a militat împotriva tutunului ca un rock-star, urcând pe scenă pentru bis cu ţigara aprinsă în mână.

„M-am lăsat de fumat timp de aproape un an şi m-am reapucat anul trecut, pentru că sunt un dobitoc”, s-a auto-mustrat Dan, trăgând un fum din ţigară. Finalul show-ului a fost de senzaţie, cu interpretarea piesei „Vreau să rămân în şosete”, o adaptare extrem de amuzantă după celebrul evergreen de striptease al lui Joe Cocker, „You Can Leave Your Hat On”. Înainte să interpreteze această piesă, Teodorescu a întrebat dacă mai sunt copii în club, iar din public, o voce masculină i-a răspuns ferm: „Dacă vrei, facem!”.