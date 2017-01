Cu taxiul din Danemarca în Italia

Un danez a cheltuit 29.226 de coroane (3.920 de euro) pentru a merge cu taxiul din oraşul Odense, din sudul Danemarcei, până la Roma, o călătorie de 1.803 kilometri prin Europa, vrând să vadă o anumită biserică din capitala italiană. Şoferul, Martin Langstred, a declarat pentru cotidianul ”Metroxpress” că, în timpul unei ture de noapte în acest an, un client s-a urcat în maşina sa, la scurt timp după ora 1.00, într-o miercuri şi i-a cerut să îl ducă la Roma. ”Într-o primă fază am crezut că vrea să meargă la aeroport, dar nu, el voia să ia taxiul până acolo”, a declarat Langstred. El nu îşi aminteşte numele pasagerului, dar îşi aminteşte clar solicitarea lui neobişnuită şi are chitanţa în valoare de 29.226 de coroane pentru a dovedi acest lucru. ”Voia să vadă o biserică anume în Roma. Era un vis de-al lui”, a afirmat Langstred. Călătoria până la Roma a durat trei zile, taxiul danez traversând Germania, Austria şi Italia. Langstred susţine că nu a dormit în timpul călătoriei, dar a sărbătorit sosirea cu un sandviş italienesc şi o noapte de cazare în Italia. ”După aceea am mers acasă şi mi-am luat liber în următoarele trei-patru zile. Am câştigat aproape o lună de salariu în această călătorie”, a declarat el.