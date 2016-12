Cu taxiul din Sibiu la Constanţa, la furat de lanţuri de aur

„NĂVODUL” Poliţiştii constănţeni au intrat în alertă, ieri după-amiază, după ce o turistă din Caraş Severin a reclamat că a fost tâlhărită. Victima le-a spus oamenilor legii că se afla pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu. Când a ajuns la intersecţia cu strada Sucevei, un bărbat i-a smuls de la gât două lanţuri din aur. Femeia a adăugat că, după ce a jefuit-o, suspectul a urcat într-o maşină galbenă cu numere de Sibiu. Oamenii legii au declanşat imediat acţiunea „Năvodul” şi oraşul a fost împânzit de poliţişti. După aproape jumătate de oră, poliţiştii au identificat, în staţiunea Mamaia, un taxi Logan cu numărul de înmatriculare SB 06 NIH. În autoturism se aflau patru persoane, trei băieţi şi o fată, toţi fiind escortaţi la sediul poliţiei Mamaia. Anchetatorii i-au percheziţionat pe tineri dar şi autoturismul cu care aceştia se deplasau. Sub preşul de sub locul din dreapta al maşinii, oamenii legii au găsit o pungă cu 20 de grame de canabis şi foiţe pentru ţigări. În portbagajul maşinii s-a găsit o toporişcă, iar sub roata de rezervă zeci de cartele de interfon, pe fiecare fiind notat un număr de bloc. Tinerii au declarat că au luat „iarba” de pe un câmp din Cisnădie. Totodată, şoferul a spus că el a cumpărat maşina în urmă cu patru luni, că acele cartele de interfon erau în maşină şi că el, pur şi simplu, nu le-a aruncat. Anchetatorii au stabilit că tinerii au venit la mare joia trecută şi s-au cazat în Năvodari. Şoferul taxiului le-a declarat poliţiştilor că el a fost luat din Gara Sibiu de cei trei tineri care i-au spus că au pierdut trenul şi că trebuie să ajungă la mare. În momentul în care au fost luaţi la întrebări cu privire la tâlhărie, tinerii au spus că nu ştiu nimic despre acest lucru. Ei au declarat că se aflau în Constanţa pentru că vroiau să cumpere mâncare şi căutau un ştrand. Şoferul le-a declarat anchetatorilor că unul dintre tineri i-a spus la un moment dat să oprească maşina şi le-a spus prietenilor săi că merge să facă rost de bani, însă s-a întors imediat. Ulterior, acesta l-a rugat să oprească din nou să-şi ia ţigări şi a coborât împreună cu prietenul său.

REŢINUŢI În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că cel care a comis tâlhăria se numeşte Avi Oliver Olaru, iar cel care a amanetat lanţurile smulse de la gâtul femeii se numeşte Cătălin Comănici, ambii fiind din Sibiu. Dacă, iniţial, Olaru a declarat că nu este vinovat şi nu ştie nimic, în urma audierilor el a recunoscut acuzaţiile aduse, asupra sa fiind găsiţi 1.000 de lei, bani proveniţi din amanetarea lanţurilor furate. Poliţiştii au stabilit că Olaru şi Comănici sunt cunoscuţi oamenilor legii din Sibiu, Olaru fiind cercetat pentru comiterea a zece smulgeri de lanţuri. Olaru, împreună cu taximetristul, Radu Babii, au fost însoţiţi de poliţişti pentru a face reconstituirea drumului parcurs şi pentru a le arăta anchetatorilor unde au amanetat bijuteriile. Oamenii legii au reuşit să recupereze prejudiciul. În urma cercetărilor, poliţiştii au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, pe numele lui Avi Oliver Olaru pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie, iar pe numele lui Cătălin Comănici pentru tăinuire. Astăzi ei vor fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.