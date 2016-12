Cu tirul în bloc

• ACCIDENT GRAV • Trei persoane au fost rănite ieri, într-un accident rutier petrecut în jurul orelor 11.00, în localitarea constănţeană Dorobanţu. Poliţiştii spun că Josef Rocaş, de 41 de ani, se deplasa pe Drumul Naţional 2 A (Hârşova - Constanţa), la volanul unui autotren marca MAN, cu numărul de înmatriculare HD 05 SLS, încărcat cu cherestea, dinspre Hârşova către Constanţa. Potrivit anchetatorilor, ajuns în localitatea Dorobanţu, la intersecţia cu strada Plopilor, bărbatul a pierdut controlul mastodontului, care a părăsit carosabilul, a lovit un stâlp, iar apoi s-a înfipt într-un bloc. „S-a dezechilibrat dintr-o dată. Am observat că şoferul trăgea în gol de volan. Nu-i mai mergea direcţia”, a povestit unul dintre martorii coliziunii. „Deodată am auzit o bubuitură. Am ieşit în balcon şi pe geam am văzut că tirul se lovise de bloc”, a declarat o locatară a imobilului. „M-am speriat groaznic, pentru că nu ştiam ce s-a putut întâmpla. Am avut noroc că tirul şi-a mai pierdut din viteză în pământul din faţa blocului”, a povestit proprietara apartamentului în care tirul a fost la un pas de a intra. În urma impactului teribil, şoferul tirului a suferit răni grave şi a rămas prins în cabina distrusă, alte două persoane aflate la bordul autotrenului suferind, la rândul lor, multiple traumatisme.

• INTERVENŢIE GREA • La locul coliziunii au ajuns în scurt timp două ambulanţe SMURD şi un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. Intervenţia pompierilor militari a durat aproape o oră. „A fost greu să-l scoatem pe şofer dintre fiarele contorsionate deoarece cabina s-a îndoit şi era proptită în zid”, a declarat plt. Marian David, şeful echipajului de descarcerare. „Conducătorul auto se află în stare gravă. Are, cel mai probabil, leziuni la coloană şi un picior strivit. Celelalte două victime care se aflau la bordul tirului au o stare generală bună şi prezintă traumatisme minore”, a precizat dr. Alexandra Cojocaru, medic SMURD. Cei trei răniţi au fost transportaţi cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde au rămas internaţi. Anchetatorii încearcă acum să stabilească ce anume a provocat accidentul rutier. Oamenii legii aşteaptă acum şi verdictul specialiştilor care vor efectua o expertiză tehnică asupra autotrenului marca MAN.