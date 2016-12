Cu tirul în gardul casei

Şoferul unui tir a trăit momente de spaimă, ieri după-amiază, după ce a fost implicat într-un accident rutier petrecut în oraşul Murfatlar. Poliţiştii de la Rutieră spun că bărbatul conducea un autotren marca DAF, cu numărul de înmatriculare B 91 WBG, încărcat cu băuturi răcoritoare, pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă), dinspre Constanţa către Medgidia. Ajuns în localitatea Murfatlar, şoferul a pierdut controlul mastodontului, care a pătruns pe contrasens, a părăsit carosabilul şi a lovit gardul sediului Companiei de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, făcându-l una cu pământul. Din fericire, în urma accidentului s-au înregistrat doar pagube materiale. “Dacă era cineva pe trotuar sau dacă venea o maşină din sensul opus, vă daţi seama că se putea întâmpla o adevărată tragedie. Pot să spun că a avut mare noroc şoferul tirului, pe care l-am văzut imediat după accident pe picioarele lui şi fără nicio zgârietură”, a declarat un martor. “Am auzit o bubuitură foarte puternică şi am ieşit din curte ca să aflu ce s-a întâmplat. Am văzut că tirul lovise gardul acelei case! În zona asta au loc destul de des accidente rutiere, cele mai multe dintre ele din cauza vitezei prea mari cu care circulă şoferii”, a povestit un localnic. “Am încercat să evit un pieton care se afla pe şosea. Am tras stânga de volan şi nu am mai putut să mă redresez! Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, a declarat şoferul autotrenului. Poliţiştii de la Rutieră, chemaţi prin linia unică 112 la locul coliziunii, l-au testat pe bărbat cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.