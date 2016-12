Cu toporişca în autobuz

Clipe de groază trăite, ieri după-amiază, de călătorii aflaţi într-un autobuz al Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa! Un bărbat de 59 de ani a scos o toporişcă şi a început să lovească geamurile Maz-ului care circula pe linia 102, enervat peste măsură că şoferul nu a vrut să oprească la cererea lui. Incidentul a avut loc pe strada Soveja, în apropierea intersecţiei cu bulevardul Tomis. „Plecasem din staţie, când acest individ, care se afla în autobuz, a venit la geamul cabinei şi mi-a cerut să opresc pentru că vrea să coboare. I-am spus că nu pot face asta şi l-am întrebat de ce nu a coborât puţin mai devreme, când oprisem în staţie. În momentul următor, a scos dintr-un rucsac o toporişcă şi a început să mă înjure şi să mă ameninţe. Când am văzut ce face, am oprit şi am deschis uşile. El a coborât şi a lovit cu toporişca în geam, spărgându-l, după care a luat-o la fugă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Vreau să vă spun că de când conduc autobuze RATC nu mi s-a mai întâmplat aşa ceva”, a povestit Emilian G., de 49 de ani, şoferul autobuzului în care a avut loc atacul. „Nu mi-a venit să cred că omul acela scoate în mijlocul autobuzului o toporişcă. Toată lumea s-a speriat, nimeni nu ştia care va fi următorul său gest!”, a declarat o tânără care se afla în mijlocul de transport în comun în momentul producerii incidentului.

REŢINUT DE POLIŢIŞTI Mai multe persoane au încercat să-l prindă pe bărbatul înarmat, însă acesta a reuşit să se facă nevăzut. Martorii au sunat la 112 şi un echipaj al Secţiei 2 Poliţie a sosit la locul incidentului. Suspectul a fost prins câteva minute mai târziu, când o martoră a înspăimântătoarei scene l-a zărit în apropiere. Bărbatul, care se întorsese pentru a vedea ce se întâmplă, a fost ajuns din urmă şi imobilizat de oamenii legii, ajutaţi de mai mulţi cetăţeni. Poliţiştii l-au urcat apoi în maşină şi l-au escortat la sediul Secţiei 2 pentru a-l audia. „Autobuzul a fost dus la garaj pentru reparaţii. Urmează să stabilim şi valoarea prejudiciului provocat. Un astfel de incident nu s-a mai înregistrat până acum”, a declarat, ieri după-amiază, Cornel Marin, şeful Corpului de Control al RATC. Pe numele suspectului, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de distrugere.