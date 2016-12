Cu trenul... călătorii nelimitate în ţări europene

CFR Călători a anunţat că şi în 2013 lansează oferta de călătorie tip abonament - InterRail Pass pentru Europa, pentru traficul internaţional de pasageri. El se adresează categoriilor de călători de orice vârstă: tineri, adulţi, copii şi seniori. Spre deosebire de alte variante de călătorie, InterRail Pass permite o mai mare flexibilitate şi libertate de alegere. Oferă posibilitatea realizării unei călătorii nelimitate în timpul perioadei de valabilitate. Sunt disponibile două variante: InterRail Global Pass şi InterRail One Country Pass. Începând cu 2013, este disponibilă şi oferta InterRail Italy Plus, valabilă în Italia, cât şi pe vapoarele companiei navale Attica pentru traversare maritimă Italia-Grecia. Printre avantaje se numără călătorii nelimitate în 30 de ţări europene sau doar pentru o ţară la alegere, în perioada de valabilitate. De asemenea, tinerii sub 26 de ani şi vârstnicii (peste 60 de ani) beneficiază de preţuri speciale. În acelaşi timp, copiii beneficiază de o reducere de 50% din tariful de adult. Biletele emise electronic se pot procura din peste 90 puncte de vânzare de pe reţeaua CFR care vând legitimaţii de călătorie în trafic internaţional.