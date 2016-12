Cu trenul sau cu autocarul?

Din cauza lucrărilor de reabilitare pe tronsonul Bucureşti-Constanţa, care par a nu se mai sfîrşi, trenurile de călători ajung în gara din Constanţa, în fiecare zi, cu mari întîrzieri. Din 2006, circulaţia feroviară se desfăşoară pe ruta ocolitoare Bucureşti Nord-Chitila-Mogoşoaia-Voluntari-Pasărea-Fundulea-Constanţa, iar lucrările pe relaţia Feteşti-Constanţa, la poduri, podeţe, infrastructură, suprastructură, staţii, semnalizare, telecomunicaţii şi linia de contact, ar trebui terminate în 2009. Mai mult decît atît, oficiali ai CFR Călători au promis faptul că distanţa Bucureşti -Constanţa va fi parcursă, pe calea ferată, în doar două ore, în 2010. Directorul CFR Infrastructură din Constanţa, Dorin Maer, spune că unele dintre lucrările de reabilitare pe ruta ocolitoare de la Mogoşoaia-Pipera s-au încheiat. „Acum sînt nişte lucrări la pod care au început de o săptămînă. De la Feteşti spre Constanţa se circulă în acest moment pe două fire. Vor mai fi închideri de cîte un fir, dar sperăm să nu fie nevoie de vreo rută ocolitoare. Lucrările pe ruta Feteşti-Constanţa vor fi gata anul acesta, iar de la Lehliu încoace, pe regionala Constanţa, undeva la anul”, a precizat el. Pînă atunci, însă, călătorii care ajung sau vin spre Constanţa au de ales între un drum cu trenul cu un timp de călătorie care le pune la încercare răbdarea sau un drum cu autocarul, în doar trei ore şi jumătate. Oficial, distanţa dintre Bucureşti şi Constanţa se parcurge în patru ore şi jumătate, cu rapidul, în timp ce personalul de pe aceeaşi rută înregistrează, la sosire, şase ore. În realitate, însă, călătorii sosiţi din toate zonele ţării, în special din capitală, se plîng de întîrzieri mari ale garniturilor de tren. Cei care optează pentru călătoria cu trenul sînt, în general, grupurile de elevi, însoţiţi de cadre didactice, nerăbdători să se cazeze în centrele de agrement de la malul mării. Studenţii, grupaţi în găşti, sosesc şi ei spre litoral, de obicei, tot cu trenul.

Avantaje şi dezavantaje

Înainte de a pleca sau a ajunge în Constanţa, cei mai mulţi dintre călători îşi fac calcule. Un drum cu trenul ar fi avantajos dacă cei care optează pentru CFR suportă orele lungi de călătorie. Studenţii care prezintă la casa de bilete legitimaţia, beneficiază de o reducere de 10% din preţul biletului, iar cei care au carnet cu cupoane beneficiază de o reducere de 50%. Pensionarii au şi ei o reducere de 50% din tariful de personal, tot în baza cupoanelor. De asemenea, copiii pînă în cinci ani circulă gratuit. Precizăm faptul că rapidul pe ruta Constanţa-Bucureşti costă 46 lei, iar personalul 20,05 lei. Un drum din Constanţa pînă în capitală cu autocarul costă 50 lei şi dureză trei ore jumătate. Cine doreşte să ajungă în Mangalia, mai scoate din buzunar alţi 20 lei. Firmele de transport persoane nu acordă reduceri decît pentru pensionari, de 50%, în baza cupoanelor de pensie. Autocarele staţionează timp de 15 minute la un popas turistic în apropierea oraşului Medgidia, timp destinat dezmorţirii şi luării unei mese calde, pentru cine doreşte. Timpul de călătorie, dar şi condiţiile oferite, fac ca din ce în ce mai multe persoane să opteze pentru autocar. „În autocar este aer condiţionat şi, pe timp de vară, acest lucru este mană cerească. În plus, ajungem mult mai repede decît cu trenul. Am un băieţel de doi cu care merg spre Bucureşti şi nu are răbdare să stea atîtea ore în tren”, ne-a spus Floarea Ion. Părerile sînt, totuşi, împărţite. Dacă un turist este de părere că „trebuie să ai multă apă dacă vii cu trenul”, altul a replicat: „Prefer să mor de cald şi de oboseală în tren decît de inimă într-un microbuz condus de un descreierat”. Tot pe calea ferată se mai fac reduceri la cumpărarea unui bilet dus-întors, valabil 20 de zile, la toate tipurile de tren. Pentru adulţi, reducerea este de 10%, iar la copiii de pînă la 10 ani, de 50%. În plus, la grupurile de turişti de cel puţin 30 de persoane se acordă o reducere de 25% la tren personal sau la clasa a 2-a. Pentru grupurile formate din cel puţin 20 de copii sau elevi, inclusiv personalul didactic însoţitor, organizate prin inspectoratele şcolare, se acordă o reducere de 50% la tren personal, accelerat sau rapid, la clasa a II-a. Reducerea se acordă pe baza tabelului nominal aprobat de unitatea de învăţămînt sau inspectoratul municipal/şcolar.

Cu Bubico, doar în tren

Este bine de ştiut şi faptul că pe tren se admit cîini însoţiţi, numai cu botniţă, în lesă, pe podeaua vagonului, la clasa a II-a, dacă niciun călător nu protestează. Tariful de transport al unui cîine este în valoare de jumătate din preţul unui bilet, clasa a II-a, tren personal, indiferent de rangul trenului. Cîinii, pisicile şi animalele mici, purtate pe braţe, sau în cuşti special destinate, precum şi păsările mici în colivii, se pot transporta, gratuit, dacă niciun călător nu protestează. În autocar nu se permite transportul animalelor. „A, nu, nici vorbă. Nu ne încurcăm cu aşa ceva”, a precizat unul dintree şoferii care parcurg, în fiecare zi, ruta Constanţa-Bucureşti.