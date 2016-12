Cu un picior în prăpastia recesiunii!

Este posibil ca România să fi intrat în recesiune tehnică după primul trimestru pentru că Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut, în primele trei luni, cu 2 - 4,1% faţă de perioada similară din 2008, estimează unii analişti economici. Recesiunea tehnică este definită ca fiind scăderea PIB în două trimestre consecutive, comparativ cu trimestrele anterioare. Economistul ING Bank România, Nicolaie Chidesciuc, economistul-şef al BRD, Florian Libocor, şi directorul general al MacroAnalitica (Institutului Independent de Previziuni Macroeconomice), Laurian Lungu, estimează că economia a scăzut în primul trimestru cu 2,5% faţă de perioada similară din 2008. \"Fără doar şi poate, în industrie s-a înregistrat cea mai mare scădere, cred că peste 10%. Este probabil ca serviciile să treacă în teritoriu uşor negativ, în timp ce construcţiile sînt pe plus. De asemenea, agricultura a fost cel mai probabil pe plus\", a arătat Chidesciuc. Scăderea economiei în ultimul trimestru din 2008 a fost încadrată la aproximativ 3%. \"Pentru anul în curs anticipez continuarea contracţiei economice pînă în trimestrul al treilea şi o uşoară revenire în ultimele trei luni. Pentru trimestrul al patrulea previzionez o scădere a PIB cu 1,3%, iar pentru 2009, o contracţie a economiei de 3,5%\", a mai spus economistul ING Bank România. Evoluţia din primul trimestru este expresia deteriorării dinamicii activităţilor desfăşurate în majoritatea sectoarelor economiei, este de părere Libocor, subliniind că, în ceea ce priveşte recesiunea tehnică, este loc pentru interpretări şi subiectivism. \"Oricum, această estimare este ceea ce rezultă din calcule acum, cînd încă nu cunoaştem certitudinile primului trimestru. Astfel, chiar dacă în acest moment este redusă, probabilitatea asociată unei creşteri economice uşor peste zero ar putea urca surprinzător în trimestrul trei\", a explicat Libocor. Reprezentantul MacroAnalitica prognozează că economia va avea o tendinţă negativă în primele şase luni, pentru ca apoi să înregistreze o redresare spre sfîrşitul anului, în contextul în care şi economia UE se va redresa. Lungu anticipează că economia va scădea cu 0,7% în 2009.

Între optimism şi pesimism

Economistul-şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, a precizat că, tehnic vorbind, economia a intrat în recesiune, în contextul în care PIB-ul a scăzut cu circa 3,5% în ultimele trei luni din 2008 faţă de trimestrul al treilea, iar în perioada ianuarie - martie, evoluţia producţiei totale a fost, în mod cert, tot în zona negativă. Dumitru anticipează că, în primele şase luni, economia va scădea cu aproximativ 2%. \"Tot anul, economia va avea o evoluţie aproape de zero. Mizez pe o revenire a industriei, respectiv că acest sector îşi va îmbunătăţi performanţa şi se văd deja semne în acest sens, de exemplu în performanţa mai bună a exporturilor. Consideră că industria va scădea în acest an, dar cu mai puţin decît în primul trimestru. Cred că construcţiile vor rămîne în acest an în zona pozitivă şi că agricultura şi serviciile vor avea evoluţii în jurul la zero\", a opinat Dumitru. Totuşi, economistul-şef al Volksbank, Melania Hăncilă, şi cel al UniCredit, Rozalia Pal, sînt mai pesimişti în privinţa evoluţiei economiei în primele două trimestre ale anului. \"Consider că cea mai mare contracţie a PIB se va înregistra în primul semestru al anului, urmînd ca, în cea de-a doua jumătate a lui 2009, economia să cunoască o uşoară revenire sau măcar o reducere a amplitudinii scăderii reale, pe seama revigorării creditului şi investiţiilor publice\", a încheiat Hăncilă. Institutul Naţional de Statistică (INS) va anunţa în cursul zilei de azi datele privind evoluţia PIB în primul trimestru din 2009. Creşterea economică a încetinit în ultimul trimestru al anului trecut la 2,9%, minimul înregistrat în perioada respectivă în ultimii nouă ani, ceea ce a limitat avansul PIB la 7,1% în 2008, cu 1,1 puncte procentuale peste nivelul din 2007, potrivit datelor INS. La finele lunii martie, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză, Ion Ghizdeanu, a spus că instituţia estimează pentru primul trimestru o scădere economică de 2,9%, cu o valoarea a PIB de 88,5 miliarde lei, faţă de 91,13 miliarde lei în primele trei luni din 2008, în preţuri comparabile.