„Cu urechea muzicală te naşti sau... nu!”

Prima zi a celei de-a zecea ediţii a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare „Mamaia Copiilor” a început, miercuri, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa. Publicul, care a făcut ca sala de spectacole să pară neîncăpătoare, s-a putut bucura de un spectacol impresionant, susţinut de cei mai valoroşi şi mai tineri artişti ai ţării. Reprezentaţiile au beneficiat şi de o calitate tehnică deosebită, care au dat un plus de spectaculozitate momentului. Din juriul festivalului fac parte Adrian Păunescu, Corina Chiriac, Smaranda Oţeanu Bunea, Bogdan Dragomir, Cătălina Chendea, Dumitru Lupu, Mioara Negescu şi Eugenia Hondoreanu. Am profitat de prezenţa în juriu a cunoscutei soliste Corina Chiric, pentru a afla care sunt criteriile după care sunt apreciaţi talentaţii copii.

Reporter (Rep.): Cât de important credeţi că este efortul de a menţine acest festival?

Corina Chiriac (C.C.): Pentru Constanţa înseamnă foarte mult. Şi este cu siguranţă o bucurie pentru spiritul lui Aurel Manolache, acolo în cer. Cu siguranţă se bucură de această continuare a operei sale, a dorinţei sale. Este întotdeauna nevoie de un concurs, de un festival, pentru talentele de toate vârstele. Cu atât mai meritoriu pentru judeţul Constanţa este să păstreze acest festival viu! Iată că, din câte am înţeles, Mamaia Mare - indiferent că e vorba de uşor sau folclor - deocamdată este sub semnul întrebării din cauza costurilor. Se pare că este un an prost la noi, dar important este că acest festival se ţine, că Liviu Manolache duce mai departe făclia unei opere artistice începută de maestrul Aurel Manolache cu ani în urmă şi mă bucur să fiu în continuare alături de organizatori. Îi felicit pe toţi cei ce au făcut acest eveniment posibil!

Rep.: De ce criterii ţineţi cont în evaluarea tinerilor artişti?

C.C.: În primul rând ţin cont de urechea muzicală: asta nu se poate forma, cu ea te naşti sau nu. Urechea muzicală trebuie să fie foarte bună pentru a putea reproduce, în condiţii de stres şi emoţie, cu acurateţe, melodia pe care compozitorul i-a încredinţat-o. După asta intervine ritmul, cu care, la fel, te naşti sau nu. Urmează o calitate vocală mai bună sau mai proastă, iar ultima impresie este cea generală, a prezenţei scenice. Dar toate încep de la urechea muzicală, de la talentul înnăscut de a putea reproduce cu acurateţe sunetele corecte. Din păcate, există întotdeauna şi peste tot copii foarte drăgălaşi care n-au ureche muzicală şi care n-au şanse mari să facă o carieră muzicală de lungă durată. Este excepţional dacă această activitate artistică este luată drept o experienţă care îi va pregăti pentru viaţă: vor fi antrenaţi să intre în mass-media, în politică, să lucreze cu publicul, avocatură sau în orice altă meserie de comunicare cu publicul. (Va urma.)