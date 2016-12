Cugir va produce pistoale mitralieră

În timpul unei vizite la uzina de armament de la Cugir, fostul ministru al Apărării Naţionale Teodor Meleşcanu a declarat că fabrica ar putea fi relansată printr-un proiect de fabricare a unui pistol mitralieră românesc. „Am convenit după toate aceste discuţii ca, imediat după începerea sesiunii Parlamentului, o delegaţie a celor două societăţi din Cugir să aibă o întrevedere la nivelul comisiei de Apărare din Senat, în care să ne prezinte un plan de afaceri concret pentru producerea acestei piese importante din arsenalul României şi în acelaşi timp un ansamblu de măsuri care să asigure asanarea financiară. Am înţeles că spre vară, cel târziu spre toamnă, fabrica din Cugir va fi în măsură să pună la dispoziţia celor de la Armată pentru testare primul lot pilot de asemenea arme. Am văzut un model, e un prototip, dar dacă acest lucru se va realiza în cursul acestui an şi dacă testele vor fi satisfăcătoare pentru Armată, acest lucru crează baza pentru includerea pe bugetul pe anul viitor şi mai ales asumarea unui angajament ferm al Ministerului Apărării“, a declarat Meleşcanu. Din câte se pare, armata ar avea nevoie de aproape 100.000 de arme ceea ce ar reprezintă câteva sute milioane de euro. „Depinde de cât va comanda Ministerul Apărării. Estimările noastre sunt legate de faptul că la ora actuală Armata Română, vorbesc de militari, este undeva pe la 70 – 75.000 de oameni. Chiar la un preţ foarte mic, pe care nu vreau să-l pronunţ, la care cei din Cugir ar putea să scoate aceste arme vorbim de câteva sute de milioane de euro“, a adăugat fostul ministru al Apărării.