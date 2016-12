Cui îi e frică de „binomul SRI și DNA“?

17:40:12 / 18 Noiembrie 2016

Dintre....

DNA ul bashit si democratie?....in democratie poti sa critici presedintele si sa postezi si a doua zi pe cand in DNA ul bashit ai voie sa critici presedintele ales . .dar numai in ziua respectiva pt ca a doua zi esti inchis ti se pune calus la muie.Asta este diferenta dintre adevarata democratie PSD-ALDE si democratia bashita a lui...PNL....PS ati auzit dosarul in care statul bashit a imprumutat poporul romam cu 20 de miliarde de euro a fost clasat...sa fiti sanatosi pnl isti basisti ca sa platiti voi si copii vostri imprumutul pe care lau patat alti...