Cuibuşor portocaliu de nebunii

Presa a relatat, cu lux de amănunte, despre ingineriile financiare ale afacerii “Oltenia”. Nu intru în detalii, pentru că ele au fost prezentate pe larg de ziarul nostru. Punctez doar faptul că este vorba despre maniera ciudată în care a fost şi este administrat hotelul “Oltenia”. Dincolo de aspectele strict financiare, cazul cu pricina reprezintă un exemplu concludent în privinţa efectelor nefaste generate de clientelismul politic. În condiţiile în care turismul românesc se zbate într-o cruntă mediocritate, pedeliştii constănţeni s-au dat de ceasul morţii să pună mâna pe SC Neptun-Olimp SA! La prima vedere, un fel de cal mort cu dinţii în sus… Războiul funcţiilor de conducere, care a marcat perioada deconcentratelor din pomul lăudat, a destabilizat PDL Constanţa. Drept dovadă, şi astăzi, după ce s-au scurs luni bune de la “măcelul” generat de cei care se înfingeau moţ în fruntea unor instituţii ale statului, se mai aud gemete! Paradoxal, deşi era trecută pe lista pomelnicelor din categoria comemorări, SC Neptun-Olimp SA continua să fie curtată! În naivitatea mea, credeam că nimeni nu mai este dispus să se încarce cu o astfel de piatră de moară la activ. Eroare. Îmi amintesc că, la vremea respectivă, miza pusă în joc a răscolit PDL Mangalia, organizaţie care, din punct de vedere geografic, s-a simţit îndreptăţită să dea un cadru de nădejde societăţii amintite. Aşa a apărut pe turnantă Paul Foleanu, omul bun la toate în PDL, din câte înţeleg, susţinut din răsputeri, inclusiv cu surle şi trâmbiţe, de deputatul Zanfir Iorguş. Ca efect al algoritmului politic, SC Neptun-Olimp SA s-a transformat într-un veritabil cuibuşor de nebunii portocaliu. Curând, CA a trecut sub conducerea autoritară a celor care respiră prin PDL, dumnealor fiind majoritari. Soldaţi disciplinaţi, aceştia s-au grăbit să aplice în teritoriu programele fâsâite ale Guvernului Boc. E şi firesc ca, în condiţiile date, aşchia să nu sară departe de trunchi... La debutul său ca director al SC Neptun-Olimp SA, Foleanu era prezentat ca fiind salvatorul turismului din sudul litoralului! Entuziasmul oratoric al domniei sale era dublat de încurajările şi recomandările celor care-i ţineau partea… Dar, cu siguranţă, cele mai vibrante apariţii publice, pe tema relansării turismului de pe litoral, au aparţinut Elenei Udrea, în postura ministrului de resort. La un moment dat, am fost tentat să cred că Udrea vorbeşte serios şi că este pusă pe treabă. În realitate, priorităţile sale şi ale acoliţilor care-i cântă în strună sunt cu totul altele. Sub domnia lui Foleanu, staţiunile Neptun şi Olimp nu au cunoscut mult promisele prefaceri de origine pedelistă. Societatea pe care o conduce nu merge chiar pe roate, deşi angajamentele domniei sale au fost mai mult decât mobilizatoare. Statisticile vorbesc de la sine. Acum, mai nou, SC Olimp-Neptun SA a intrat în zodia scandalurilor de presă. Nici că se putea un debut de sezon estival atât de mobilizator! După ce guvernanţii au pus ţara pe targă, e greu de crezut că staţiunea Neptun mai are vreo şansă să renască. Dacă te iei după parfumul doamnei Topoliceanu, director general al CNI, dai peste oamenii de încredere ai ministrului Turismului. Trecerea societăţii amintite sub aripa politicului s-a dovedit a fi, ca şi în alte situaţii de acest gen, o măsură păguboasă. Graba cu care PDL s-a străduit să-şi plaseze oamenii în posturile cheie are o singură explicaţie. SC Neptun-Olimp SA rămâne totuşi o vacă bună de muls…