„Culegem roadele strategiilor proaste din ultimii 15 ani!“

Venită la Constanța pentru a promova un proiect de reconversie profesională a foștilor sportivi de performanță, fosta campioană olimpică Gabi Szabo a analizat situația în care a ajuns sportul românesc, după ce echipa feminină de gimnastică a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio, din această vară. „Din păcate, am privit cu toții eșecul de la gimnastică și este o lecție de viață pentru noi. Trebuie să ne uităm în trecut pentru a ne explica prezentul. Tot ceea ce se întâmplă acum, și o spun și din postura de fost ministru al Tineretului și Sportului, reprezintă culegerea roadelor strategiilor proaste din ultimii 15 ani. Când arunci o sămânță, trebuie să ai răbdare să crească. La noi, nici măcar nu s-a plantat vreo sămânță și am trăit sporadic de pe urma unor rezultate frumoase. Am început la un moment dat să ne tachinăm și am spus că administrația a distrus sportul de performanță, pentru că antrenorii și sportivii și-au făcut treaba cu vârf și-ndesat. Ce au făcut colegii mei? Ca ministru, într-un an și opt luni, nu am putut să fac minuni, dar măcar am încercat să fac niște lucruri cu bani puțini. Să reabilitez baze sportive, să pun covorul roșu la pregătirea sportivilor olimpici și să nu le lipsească nimic, începând de la materiale, echipamente, cantonamente și competiții. Tot ce au avut nevoie pentru a nu reproșa ministerului că nu a avut grijă de ei. Am fost unul dintre oamenii cărora le-a păsat de munca antrenorilor și sportivilor. Am crezut că vom califica în jur de o sută de sportivi la Jocurile Olimpice de la Rio, dar realitatea este alta”, a explicat fostul ministru al Tineretului și Sportului.

Fosta mare atletă a respins însă propunerea făcută de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Alin Petrache, de a trece federațiile sportive în subordinea forului pe care-l conduce. „Ideea lui Alin Petrache de a trece federațiile la COSR este eronată și i-am spus-o și lui. Sportul, la nivel global, este condus de guverne, prin ministere, și de politicile pe care le face. Un ONG de drept privat, de utilitate publică, fie el și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, nu are nicio calitate legală pentru a face acest lucru. Până la urmă, COSR înseamnă suma unor federații olimpice. De ce trebuie să mai iei federațiile și să te erijezi în conducătorul sportului românesc? Dacă ai venituri proprii de șaptezeci de milioane de euro ca și Comitet Olimpic, atunci ia federațiile și fă ce vrei cu ele. Dar atunci când primești bani de la stat, de ce vrei să iei federațiile?”, a replicat Gabi Szabo.

Citește și:

Proiect de reconversie profesională pentru foștii sportivi de performanță

Gabi Szabo caută soluții pentru redresarea sportului

Gimnastele tricolore au ratat calificarea la JO din 2016

Gimnaștii tricolori nu merg la Rio