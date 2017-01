“Culeţu, instrumentul politic al PD în teritoriu”

Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a anunţat ieri că va cere Guvernului demiterea prefectului Dănuţ Culeţu pentru abuz în serviciu. “Voi înainta un memoriu către Guvern prin care voi solicita demiterea actualului prefect pentru grave încălcări ale legislaţiei şi ale atribuţiilor şi sarcinilor pe care le are. Este pentru prima dată cînd fac acest lucru, dar nu se mai poate continua aşa. Deşi am încercat noi, reprezentanţii CJC, să comunicăm şi să găsim soluţii la problemele cu care se confruntă judeţul, problema domnului Culeţu este să ignore votul comisiei şi voinţa cetăţenilor din Tortomanu. Vrea să organizeze un referendum doar, doar, îl va schimba pe primarul Panait, pentru ca să raporteze ierarhic că a mai schimabt un primar PSD. Este aberant ca alegătorii să îşi schimbe percepţia aşa de repede faţă de un primar care a ieşit din primul tur cu 77% din voturi, care este la cel de-al doilea mandat, care a făcut drumuri, a reparat şcoli şi a făcut tot ceea ce depindea de el pentru ca localitatea Tortomanu, lovită de ambele valuri de inundaţie, să arate bine”, a declarat Constantinescu. El afirmă că prioritatea judeţului nostru ar trebui să fie atragerea fondurilor europene şi că, în acest scop, a încercat să colaboreze cu Prefectura: “Am făcut apel la toate partidele şi la toate instituţiile ca, în 2007 şi 2008, să aducem cît mai multe fonduri în judeţ. M-a rugat domnul prefect să colaborăm cu bulgarii. Pe de o parte ne roagă să colaborăm şi pe de altă parte se ocupă cu fel şi fel de găinării.”

Preşedintele CJC afirmă că, şi în acest an, “garantul respectării legislaţiei în teritoriu”, prefectul Culeţu, se dovedeşte “a fi un instrument politic al PD în teritoriu”. “Constat, cu tristeţe, că tocmai legile pe care trebuia să le respecte le încalcă cu bună ştiinţă aşa cum a făcut şi în anii trecuţi”, a declarat Constantinescu. El afirmă că, timp de doi ani, prefectul şi-a făcut un scop din a-l schimba din funcţie, fără succes însă. ”Se ştie foarte bine că prefectul, împreună cu Stelian Duţu, nu a încercat decît să mă schimbe din funcţie cu orice preţ. Culeţu a emis ordine pentru suspendarea mea din funcţie, care s-au dovedit în cele din urmă a fi ilegale, iar acum continuă cu aceeaşi serie, atacînd taxele speciale din judeţul Constanţa pentru oportunitatea lor, lucru interzis de legislaţia europeană şi românească. Un prefect nu poate ataca în contencios decît taxele speciale care încalcă legislaţia românească sau europeană. Ori, atît taxele de la Medgidia, iar primarul Dumitru Moinescu este în conflict cu prefectul pentru taxele de tramă stradală şi alte taxe speciale, cît şi taxele de la Ovidiu sau de la Constanţa au fost atacate în contencios pe probleme de oportunitate şi nu pe probeleme de legalitate. Nu are calitate un prefect să se pronunţe asupra cuantumului taxelor sau asupra oportunităţii lor. Doar electoratul are dreptul, din patru în patru ani, să sancţioneze consiliile locale sau primarii care nu au folosit în interesul comunităţii lor taxele speciale. La nivelul judeţului Constanţa, Curtea de Conturi a verificat taxele speciale din 2004 şi pînă în prezent şi a ajuns la concluzia că toate taxele speciale de la Medgidia, Ovidiu şi Constanţa au fost folosite legal şi corect”, a mai spus preşedintele CJC. Un alt lucru pe care Constantinescu îl impută prefectului este acela că se împotriveşte întotdeauna oricăror proiecte. “N-am putut să văd aşa ceva în toată istoria de după 1989. La orice chestiune este împotrivă: taxele speciale de la Constanţa sau că s-a făcut staţiunea Mamaia frumoasă. Să plătească domnul prefect drumurile de la Medgidia distruse de tiruri! Să aducă fonduri pentru Ovidiu, unde primar e, culmea, de la PNL. Să plătească străzile pe care rulează traficul greu în Constanţa, că trec o mie de containere pe noapte. Să aducă bani de acasă de la el. Cetăţenii sînt de acord cu aceste taxe, aleşii le votează şi el nu este de acord cu cuantumul, cu oportunitatea... Dar cu alte matrapazlîcuri este de acord. Nu se poate să faci abuzuri, abuzuri, abuzuri, doar pentru că eşti tu marele Vodă de Constanţa. Nu se poate! Au fost mulţi care se credeau de neschimbat aici, ca fostul şef al Poliţiei”, a spus Constantinescu.

Preşedintele CJC a amintit şi refuzul reprezentantului Guvernului în teritoriu de a constata, prin ordin, încetarea mandatelor primarilor care au părăsit PSD şi şi-au declarat apartenenţa la altă formaţiune politică, încălcînd astfel legislaţia în vigoare. ”În ultimele 6 luni, prefectul le-a luat apărarea primarilor PD care au plecat de la PSD, refuzînd să emită ordinul de încetare a mandatului lor. Orice acţiune în care consilieri au trecut de la PSD la PD, a fost iniţiată de domnia sa, iar aparatul propriu a dat consultanţă împotriva intereselor PSD şi împotriva Legii migraţiei politice. Domnul prefect apolitic Culeţu face tot ce depinde de domnia sa, prin abuz în serviciu, să servească interesele PD. Cică este apolitic.”, a spus Constantinescu. Preşedintele CJC susţine că o mare parte dintre acţiunile prefectului au în spate interese politice, economice sau de altă natură. “Gheorghe Culeţu este fratele lui şi face lucrări cu Duţu la Costineşti de 308 miliarde, sub oblăduirea lui Manafu, de la Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, pe care tot Duţu l-a numit director. La Costineşti, unde celebrul Obelisc a costat opt miliarde! Adică, opt Mercedesuri puse unul peste altul”, spune Constantinescu, adăugînd că scandalul dintre preşedinte şi premier de la nivel înalt are conotaţii şi pe plan local. “Uite că mafioţii şi oligarhii nu sînt numai la PSD, sînt, în special, la PNL şi PD. Aşa spun primul om al ţării, preşedintele României, şi primul ministru: că o firmă de restaurante, Golden Blitz, asfaltează cu o mie de miliarde în România şi că Elena Udrea, celebra Zoiţică, dă vize celor care pleacă afară la muncă şi firmelor care lucrează peste hotare”, a declarat preşedintele CJC.