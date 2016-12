Culoarea anului 2014

Ediţia germană a revistei de modă ”Elle” a titrat că roşul închis, cunoscut şi sub numele roşul Bordeaux, amintind de celebrul vin din sud-vestul Franței, este culoarea acestui an. Botezat şi ”summer dark”, noul look prezentat de prestigioasa publicaţie propune, pentru această vară, combinaţia formată dintr-o bluză roşu Bordeaux şi o pereche de pantaloni de lungime medie, confecţionaţi din piele foarte fină. Pentru toamna şi iarna ce vor veni, această nuanţă de roşu va fi foarte şic, dacă va fi purtată cu o fustă neagră, tot din piele.