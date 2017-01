Cultivarea rapiţei, afacerea anului în agricultură

Fermierii care au cultivat rapiţă în acest an au mari motive de bucurie. Dacă seceta din anii trecuţi falimentase deja o afacere care se dovedise profitabilă, producţia de rapiţă a depăşit, în acest an, toate aşteptările, ajungînd la peste 700.000 de tone. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, recolta din această vară este de două ori mai mare decît cea din 2007, cînd s-au obţinut 340.600 de tone pe o suprafaţă de 299.800 de hectare. O parte din creşterea producţiei în acest an a fost asigurată de majorarea suprafeţelor cultivate cu rapiţă, continuînd evoluţia pozitivă din ultimii ani. Terenurile ocupate cu această cultură au crescut semnificativ, suprafaţa de pe care s-a recoltat rapiţă în acest an fiind de peste 20 de ori mai mare decît nivelul din 2003. Cea mai importantă sursă a creşterii din acest an a fost însă evoluţia randamentului la hectar, care s-a situat la nivelul de 1,93 de tone, aproape dublu faţă de media de 1,13 tone la hectar din 2007. Producţia medie din 2008 nu este mare doar comparativ cu anul 2007, afectat de secetă, ci şi în comparaţie cu alţi ani agricoli. Randamentul din acest an este al doilea din intervalul 1990 - 2008, după cel din 2004. Potrivit unor estimări ale Servciului pentru pieţe agricole externe (Foreign Agricultural Service - FAS) al Departamentului American pentru Agricultură, o mare parte din producţia de rapiţă din România a fost deja contractată. \"Producţia din România este estimată să o depăşească pe cea cea de anul trecut, în ciuda faptului că, în unele regiuni, culturile au fost atacate de insecte în primăvară, în special în zonele unde seceta a fost mai proeminentă. O mare parte din producţie face obiectul unor contracte pre-semnate. Preţul de cumpărare a rapiţei variază între 350 şi 400 de euro pe tonă\", se arată într-un raport al FAS. Cele mai mari suprafeţe de rapiţă sînt cultivate în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Constanţa, astfel că peste 80% din recolte sînt exportate. Potrivit directorului Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa, Iancu Şapera, în urma finalizării campaniei de recoltare pe cele 58.000 de hectare de rapiţă din judeţ, fermierii au reuşit performanţa de a obţine o producţie medie de peste 2.200 de kg la hectar.