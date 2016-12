Cultura are un nou nume: Puiu Haşotti

ÎNVESTIRE Senatorul Puiu Haşotti este oficial noul ministru al Culturii şi Patrimoniului Naţional. El a primit, în sfârşit, girul de la Cotroceni, după ce, la finele săptămânii trecute, numirea sa la Cultură încă era sub semnul întrebării. Preşedintele ţării îi solicitase premierului Victor Ponta ca Haşotti să semneze o declaraţie pe proprie răspundere prin care Băsescu să se convingă că noul ministru nu a plagiat lucrarea sa de doctorat. Senatorul liberal s-a conformat şi a semnat o declaraţie pe proprie răspundere, amuzându-se de cererea cu iz infantil a lui Băsescu dar solicitarea, mai mult decât neobişnuită, i-a înfuriat pe liberali. Din acest motiv, liderul PNL Crin Antonescu anunţase vineri că dacă şeful statului nu îl va învesti luni pe Haşotti la Cultură, atunci va solicita parlamentarilor PNL declanşarea procedurii de suspendare a şefului statului. Şeful statului nu a mai avut pretext să intervină, a semnat decretul de numire în funcţie, iar Haşotti a depus ieri seară jurământul de învestitură în funcţia de ministru al Culturii. Alături de el au fost colegi senatori, printre care şi senatorul PSD de Constanţa Nicolae Moga, restul miniştrilor din Guvern, Victor Ponta, preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, preşedintele Senatului, Vasile Blaga şi şeful statului.

PRIMA VIZITĂ, LA CONSTANŢA Imediat după numirea în funcţie, într-o convorbire telefonică, noul ministru a declarat că va face tot ce îi stă în putere pentru cultura românească şi pentru restaurarea şi conservarea patrimoniului cultural identitar. El a mărturisit că este bucuros că prima declaraţie, din calitatea de ministru al Culturii, o oferă Cotidianului Telegraf de Constanţa, ţinând cont că îşi are originea tot în Constanţa. „Prima mea deplasare în teritoriu va fi în judeţul Constanţa, la Cetatea Histria, pentru a demara, în mod simbolic, construcţia unui teatru antic”, a declarat noul ministru pentru Cotidianul Telegraf, apreciind că este conştient de munca pe care o are în cadrul unui minister complex ce are în subordine mai multe structuri şi instituţii.