Cultura Kalașnikov și răzbunarea profetului Mohamed

10:27:21 / 10 Ianuarie 2015

ținta răzbunări este america!

Stau și ma antreb dece america de-ține controlul lumi, dacă america nu sar baca an conflictele antre Irak pakistan taliban nu sar ajunge, pai cum sa nu se răzbune cei din tarile islamice, va veni o vreme când poporu american va fi arătat cu degetul și andepartat, iar din cauza răzbunări Europa are de suferit mai ales noi religia mulsumani aici sunt implicate și interese religioase și politic priviți la filme documentare pe Youtube violență religiilor și a politici a ntregi lumii trăim antro lume nebuna cu care neam născut, ne prefacem la necaz dar nu al cunoaștem adevărat pe Dumnezeu alah!!!:-B o minte sănătoasă a-și are grija de tot ce al conjuoara @-}--.........