Cultura românească, promovată peste hotare

Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa a obţinut finanţare europeană pentru a promova cultura românească în rândurile academice de peste hotare, dar şi pentru a asimila şi din experienţa culturală a altor ţări precum Turcia, Georgia şi Republica Moldova. Totul a fost posibil în cadrul unui proiect care a debutat, ieri, printr-un workshop internaţional, „University Collaboration Network at the Black Sea” - Univer-Sea.Net, care s-a organizat la sediul universităţii. Workshop-ul a fost o primă acţiune în cadrul proiectului care are o durată de 24 de luni, manifestările urmând a continua până în 14 septembrie. Proiectul aplicat de „Şaguna” a fost finanţat de UE în cadrul Programului Operaţional Transnaţional Bazinul Mării Negre 2007-2013, autoritatea de management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. La eveniment au participat preşedintele universităţii, prof. univ. dr. Aurel Papari, reprezentanţi ai Consulatelor Generale din Constanţa şi ai comunităţilor etnice, parlamentari, profesori şi studenţi ai Universităţii „Andrei Şaguna” din Constanţa, precum şi universităţile partenere în proiect: Universitatea Aydin din Istanbul (Turcia), Universitatea Karabuk (Turcia), Universitatea Internaţională a Mării Negre - Tbilisi (Georgia) şi Academia de Administraţie Publică de pe lângă preşedintele Republicii Moldova - Chişinău (Republica Moldova). Deocamdată există un parteneriat cu patru univeristăţi, dar în viitor se vor încheia protocoale cu 40 de instituţii de învăţământ superior din spaţiul riveran Mării Negre. „Ideea proiectului este promovarea valorilor educaţionale comune şi valorificarea identităţilor regionale, precum şi de a readuce în atenţia comunităţii academice legăturile istorice şi culturale, care au fost stabilite de-a lungul secolelor peste ceea ce sunt astăzi frontierele externe ale UE. Şe ştie că Dobrogea este un model de convieţuire interetnică. Suntem dovada că mai multe culturi pot trăi în armonie. Peste o lună vom merge şi noi în Turcia şi vom participa la o serie de activităţi legate de proiect”, a declarat preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna”.