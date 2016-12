Culturi distruse de animale la Kogălniceanu

Mai mulţi proprietari de terenuri agricole (persoane fizice şi juridice) din localitatea Mihail Kogălniceanu sunt revoltaţi după ce culturile le-au fost distruse de oile şi caprele lăsate la păscut de unii ciobani, munca lor din toamnă ducându-se pe apa Sâmbetei. Ei susţin că an de an se lovesc de aceeaşi problemă: turmele de la fermele din vecinătate le pasc culturile. În acest an, situaţia este mult mai gravă. Gheorghe Antoce din Lumina, proprietar a 3,5 hectare de teren în Mihail Kogălniceanu, povesteşte cu durere în suflet că, după ce în toamnă şi-a dat mai mult decât pensia de 1.000 de lei pentru arat, discuit şi semănat, acum cultura de grâu îi este distrusă în proporţie de 60%, potrivit constatării făcute de specialiştii Primăriei Mihail Kogălniceanu, singurii care fac asemenea anchete. „Deşi legea îi obligă ca în această perioadă să ţină animalele în staul, ciobanii scot oile pe câmp, iar pentru că spaţiul pentru păşunat este limitat, animalele intră pe culturi. Chiar dacă au peste 100 de oi şi capre, niciun crescător de animale nu este proprietar pe vreun hectar de teren în zonă”, a declarat Antoce. El a precizat că pe 2 ianuarie 2014 s-a dus pe terenul său şi nu mică i-a fost mirarea când a constatat că sole (porţiuni de teren) întregi de grâu din jurul acestor ferme erau distruse. „Deşi am vorbit cu proprietarii acestor ferme, aceştia nu au recunoscut nimic şi mi-au zis că nu au fost animalele lor în grâul nostru. Întrucât este vorba de aproximativ 50 de hectare de culturi afectate, am discutat cu ceilalţi proprietari şi am hotărât să facem pază”, a afirmat fermierul păgubit. El a spus că în noaptea când trebuia să facă pază a fost ameninţat de către unul dintre crescătorii de animale, care i-a interzis să mai treacă prin zonă fără să fi anunţat în prealabil. „Când mă deplasam la locul respectiv pe drumurile de exploatare existente lângă o fermă, m-a oprit o maşină din care au coborât două persoane. Unul dintre ei era Cristian Libu, care m-a interogat şi în final mi-a pus în vedere că, dacă mă mai prinde noaptea fără să-i anunţ, voi avea de-a face cu ei. Ei au susţinut că le-au tot fost furate animale şi s-au gândit să nu fiu în cârdăşie cu ei, nu ştiu ce să spun”, a afirmat Antoce. Un alt fermier, Gabi Pâslaru, care are suprafaţa de teren afectată în proporţie de 50%, a declarat că îi este teamă să-şi păzească culturile în condiţiile în care alţi proprietari au fost ameninţaţi. „Cum se întunecă, dau drumul oilor şi caprelor pe tarlalele noastre. Pe noi cine o să ne despăgubească?”, întreabă fermierul. În aceeaşi situaţie este şi firma „Agrosefag” SRL care deţine 48 de hectare de teren. „Planta este distrusă şi cu siguranţă nu îşi va mai reveni din vegetaţie. Se văd clar urmele de animale, care se pare că au fost în număr mare. Culturile noastre au fost distruse în proporţie de 30%. Îi vom acţiona în instanţă pentru a recupera paguba”, a spus reprezentantul firmei „Agrosefag” SRL, Gheorghe Dincă.

SESIZĂRI Fermierii supăraţi au mers cu jalba în proţap la Primărie şi Poliţie pentru a depune reclamaţii. Potrivit viceprimarului localităţii Mihail Kogălniceanu, Iulian Boltea, în urma sesizărilor, reprezentanţii Primăriei au demarat o anchetă. „În urma controalelor pe teren nu s-au găsit oi pe tarlale, însă au fost constatate numeroase urme de animale. Procesele verbale au fost întocmite şi ridicate de către fermieri, urmând ca mai departe să continue cercetarea înaintată organelor de poliţie”, a spus Boltea. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Constanţa, inspector principal Bogdan Păduraru, a declarat că la Poliţia din Mihail Kogălniceanu s-a deschis un dosar penal cu autori necunoscuţi sub aspectul de distrugere. Până la finalizarea anchetei, poliţiştii intenţionează să faciliteze o întâlnire între crescătorii de animale din zonă şi agricultori, cu scopul de a-şi lua măsuri de protecţie, astfel încât să nu mai există probleme. Cu alte cuvinte, agricultorii să-şi pună paznici pe câmp, iar crescătorii de animale să-şi instruiască ciobanii să ocolească culturile. Am încercat şi noi să vorbim cu proprietarii fermelor din zonă, însă nu au fost de găsit. Până la urmă, păgubiţii nu pot decât să spere că poliţiştii vor găsi autorii dezastrului, astfel încât să-şi poată recupera în instanţă prejudiciul, pentru că societăţile de asigurare nu acoperă decât pagubele provocate de calamităţi, nu şi de rumegătoare.