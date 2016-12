Culturile, ameninţate de secetă

Campania de recoltare a grîului s-a încheiat în această perioadă cu producţii sub aşteptările specialiştilor din cadrul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa. Producţia la hectar, în cazul în care nu a fost complet calamitată de secetă a fost de doar 1.850 kilograme la hectar, faţă de 2.751 kilograme la hectar cît au prognozat specialiştii direcţiei la începutul anului. Lipsa precipitaţiilor din ultima perioadă a afectat şi culturile de porumb şi floarea-soarelui şi le-a determinat să se coacă forţat, în condiţiile în care puţini fermieri din judeţ şi-au permis să plătească pentru irigaţii, majoritatea aşteptînd ploaie de la Dumnezeu. Potrivit afirmaţiilor directorului coordonator al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, Boris Parpală, aceste culturi sînt în pericol de a fi compromise din cauza temperaturilor caniculare din lunile iunie şi iulie. „Cultura de porumb a început să se usuce şi este destul de slabă în acest an. Jumătate din producţie probabil că va fi folosită pentru furaje la animale”, a precizat un producător agricol. În ceea ce priveşte cultura de floarea-soarelui, reprezentantul DADR Constanţa este la fel de pesimist. Din cele 76.000 hectare cultivate cu floarea-soarelui, Parpală spune că aproximativ jumătate sînt calamitate. „Cultura de floarea-soarelui este foarte mică, jumătate din aceasta fiind compromisă”, a declarat directorul coordonator al DADR Constanţa. Pentru acest an, producătorii agricoli constănţeni au însămînţat 86.000 de hectare de porumb şi 76.000 hectare de floarea-soarelui. Producţiile mici care se vor obţine în campania de recoltare este posibil să dubleze preţurile la aceste culturi, şi în lanţ să se scumpească, aşa cum ne-am obişnuit de fiecare dată, toate produsele alimentare, ca urmare a creşterii preţului la materia primă. Potrivit specialiştilor, preţurile produselor se vor majora şi din cauza faptului că producătorii nu îşi vor vînde cerealele. Motivul pentru acest refuz îl constituie calitatea proastă a producţiei şi cantităţile mici pe care le vor obţine. Astfel, oamenii îşi vor opri producţia pentru consum propriu şi pentru hrana animalelor, ceea ce va duce la creşterea preţurilor la cereale.