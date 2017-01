Culturile de porumb şi floarea-soarelui, coapte forţat

Dacă, până acum, producătorii agricoli constănţeni nu şi-au făcut probleme pentru grâu, producţiile fiind peste media unui an normal, nu acelaşi lucru se poate spune despre culturile de floarea-soarelui şi porumb. Lipsa precipitaţiilor din ultima perioadă a afectat aceste culturi în unele zone ale judeţului şi le-a determinat să se coacă forţat, în condiţiile în care puţini fermieri din judeţ şi-au permis să plătească pentru irigaţii, majoritatea aşteptând ploaie de la Dumnezeu. Chiar şi aşa, producţiile medii obţinute de fermierii constănţeni sunt cu mult peste cele înregistrate anul trecut. Potrivit directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, Boris Parpală, în zona de nord a judeţului, acolo unde seceta şi-a arătat „colţii”, suprafeţe întregi de culturi sunt uscate. „În zonele Istria, Săcele, Mihai Viteazu, Vulturu şi Gârliciu există culturi de porumb şi floarea-soarelui compromise. Cu toate acestea, producţia medie la hectar obţinută de fermierii constănţeni este mult mai bună faţă de anul trecut”, a declarat Parpală. El a precizat că, în acest an, precipitaţiile au căzut la timp, fapt ce se oglindeşte în rezultate. „Producţiile sunt foarte bune atât calitativ, cât şi cantitativ. Fermierii sunt mulţumiţi de recolta obţinută”, a spus directorul executiv al DADR Constanţa. Datele statistice ale DADR Constanţa arată că, până acum, recoltatul porumbului s-a făcut pe o suprafaţă de 40.410 dintre cele 64.525 hectare însămânţate. Producţia medie înregistrată este de 2.875 boabe la hectar, iar producţia obţinută este de 16.178 tone. Reamintim că, în cursul anului trecut, producţia medie obţinută la porumb a fost de doar 805 kg boabe la hectar. În ceea ce priveşte floarea-soarelului, aceasta s-a cules de pe 90.215 de hectare din totalul de 103.618 hectare, producţia medie fiind de 1.162 kg/hectar, cu 487 kg/hectar mai mult decât anul trecut. În opinia lui Parpală, preţul principalelor produse alimentare nu ar mai trebui să crească în acest an, întrucât producţia de recolte este bogată.