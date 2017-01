Cum a cucerit-o Barack Obama pe Michelle la prima lor întâlnire

Data de 30 iunie 1989 rămâne în memoria cinefililor drept ziua în care a avut loc premiera filmului Do the Right Thing în SUA, însă are o semnificație cu totul aparte pentru președintele american Barack Obama și soția sa Michelle, care atunci au avut primul lor rendez-vous. Recunoscător, șeful de la Casa Albă a găsit o metodă mai specială de a-i mulțumi regizorului peliculei, Spike Lee, pentru contribuția acestuia la înfiriparea relației sale cu actuala Primă Doamnă a Americii. Familia Obama a înregistrat un scurt mesaj video cu care a luat prin surprindere publicul din Los Angeles reunit pentru a viziona filmul la 25 de ani de la lansare. "Do the Right Thing a fost primul film pe care l-am văzut împreună, la primul nostru rendez-vous", relatează cu emoție Michelle Obama, în această înregistrare. "Am luat masa la Art Institute of Chicago (Institutul de Artă din Chicago, muzeu), am făcut o plimbare și apoi am mers să vedem acest nou film, de care toată lumea vorbea, regizat de un tip despre care nu auziseră prea mulți", adaugă președintele american, cu o strălucire specială în privire, după cum relatează astăzi revista spaniolă Hola.