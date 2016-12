Cum a dat instanța șah administrării județului

SITUAȚIE FĂRĂ PRECEDENT Decizia Curții de Apel Constanța de eliberare din arest a președintelui Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, a creat o situație fără precedent în administrația publică din România. Pe de o parte, a fost repus în drepturi ca președinte CJC, ca urmare a faptului că au fost anulate mandatele de arestare preventivă, dar, pe de altă parte, nu poate să-și exercite prerogativele din cauza faptului că instanța i-a interzis să ia legătura în orice fel cu angajații CJC și aleșii județeni. Este o hotărâre atipică, în principal pentru că instanțele interzic de obicei comunicarea între persoanele implicate într-un dosar și nu pun eticheta "interzis" în general, pe toți angajații unei instituții, mulți dintre ei fără legături cu dosarul în speță. Această generalizare a făcut ca la CJC să se creeze o situație fără ieșire... reglementată juridic. Ce se întâmplă? Consiliul Județean are ordonator de credite, dar... nu are! Nicușor Constantinescu nu poate semna niciun document, pentru că ar trebui ca în acest sens să ia legătura cu subalternii. Nici vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir nu poate să semneze în calitate de ordonator de credit, pentru că atribuțiile de președinte, conferite prin vot de CJC cât timp a fost suspendat Constantinescu, au expirat de drept când Constantinescu a revenit scriptic în activitate ca președinte ales al CJC. ”În aceste zile, ne-am confruntat cu o situație cu totul deosebită. Nicușor Constantinescu nu a avut voie să ia legătura, direct sau indirect, cu niciun angajat al CJC, iar eu nu am putut să inițiez proiecte care privesc bugetul județului deoarece nu mai aveam acest drept”, a spus vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir. În mod normal, Constantinescu este singurul care poate delega iar atribuțiile. Dar nu poate semna documente, iar consilierii nu mai pot vota în acest sens, pentru că președintele ales nu mai este suspendat.

DELEGAREA ATRIBUȚIILOR Ca urmare a situației create, la ședința extraordinară de vineri a CJC, consilierii au decis, prin vot secret, să-i acorde vicepreședintelui Cristinel Dragomir un nou mandat prin care să preia atribuțiile președintelui ales. ”Singura posibilitate prevăzută expres în lege prin care eu să preiau atribuțiile președintelui este prin semnătură directă. Numai că, repet, nu am avut voie să iau legătura cu Nicușor Constantinescu. Nici măcar nu l-am sunat de ziua lui de nume, pentru a nu se interpreta. Așa că am luat decizia, în ședinţa CJC, de a delega aceste atribuții prin votul consilierilor. Nu știm dacă este sau nu legal. O să cerem prefectului Radu Volcinschi avizul de legalitate. Vom vedea dacă am procedat corect. Dar, repet, este o situație care nu este reglementată în Legea administrației publice locale”, a punctat Cristinel Dragomir. El a adăugat că delegarea atribuțiilor a fost cu atât mai necesară cu cât trebuie încheiat exercițiul financiar din acest an.

Bani pentru primării și cadrele din învățământ

Delegarea atribuțiilor președintelui CJC lui Cristinel Dragomir a fost necesară deoarece, vineri, în ședința extraordinară a Consiliului au fost făcute o serie de rectificări bugetare. Mai concret, în contul CJC au intrat de la Guvern peste șapte milioane de lei, pentru plata drepturilor salariale ale personalului din școlile speciale, oprite de Guvernul Boc și recâștigate în instanță, dar și pentru plata unor datorii mai vechi. Dragomir a spus că, în total, în vistieria județului a fost virată, de la Guvern, suma-record de 85 de milioane de lei, pentru plata drepturilor salariale ale profesorilor care au câștigat în instanță banii tăiați de Guvernul Boc, dar și pentru plata arieratelor de la mai multe administrații publice locale. Pentru profesorii și personalul din învățământ care și-au câștigat în instanță drepturile salariale au fost alocați 40.016.000 de lei, 24.493.000 de lei pentru achitarea arieratelor făcute de primării până la 31 octombrie și 18.926.2010 lei pentru achitarea ratelor pentru anii 2014 și 2015 la împrumuturile făcute de administrațiile publice la Trezorerie în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 3/2013, prin care s-a permis primăriilor să se împrumute pentru achitarea arieratelor. ”În total, cu plata restantă a profesorilor și personalului din școlile speciale, județul Constanța a primit de la Guvern în această săptămână 85.552.210 lei. Este cea mai mare sumă pe care județul nostru a primit-o vreodată de la centru. Cei 85 de milioane de lei reprezintă aproximativ 80% din bugetul CJC”, a spus Dragomir. El a afirmat că, în cazul în care reprezentantul Guvernului în teritoriu va constata că acțiunea de vineri contravine Legii administrației publice, atunci CJC va pierde foarte mulți bani.