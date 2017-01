Cum a fost salvată casa lui Andrei Mureşanu? O poveste adevărată

O poveste extraordinară ce are în centru una dintre valorile neamului nostru începe în 1982. În acest an, Alexandru Miloș a avut curajul de a lupta cu sistemul comunist pentru casa în care s-a născut Andrei Mureșanu. Au urmat 7 ani de controale de la Securitate. Abia după 32 de ani, gestul său a fost răsplătit, iar românii pot acum vizita locul în care s-a născut cel care a dat țării imnul național.

Andrei Mureșanu s-a născut la Bistrița, pe 16 noiembrie 1816, într-o căsuță situată aproape de centrul orașului, în familia unui mic întreprinzător, tatăl său ținând în arendă o moară care abia asigura existența familiei. A rămas orfan de mic, tatăl său murind strivit de un car, iar împreună cu mama și cei doi frați au locuit o bună perioadă de timp în căsuța din zona centrală a orașului, compusă dintr-o chilie ceva mai largă și o tindă. Cu greu, mama le-a asigurat traiul de zi cu zi, din cei trei frați numai Andrei putând merge la școală. În anul 1825, Andrei Mureșanu a fost primit ca elev la școala normală săsească din Bistrița, după care a trecut la Liceul Piariștilor, făcându-se remarcat printre cei mai buni elevi, iar în 1832 s-a mutat la Blaj și aici și-a început activitatea de poet și gazetar. Căsuța mică din Bistrița a rămas ani în șir în picioare, până în 1982, când a intrat pe lista obiectivelor de demolat din oraș, conform proiectului de sistematizare.

Povestea unei istorii adevărate

Întâmplarea a făcut ca, pe 25 mai 1982, tânărul poet Alexandru Cristian Miloș să fie trimis de mama sa la cumpărături, iar pașii l-au purtat prin fața casei lui Andrei Mureșanu, unde era parcat un buldozer. „Am trecut pe lângă casa lui Andrei Mureșanu, am intrat înăuntru și am găsit-o pe doamna Pop, strănepoata poetului, împreună cu soțul, doi bătrâni care au început să plângă că le dărâmă casa. Atunci mi-am spus că nu se poate ca locuința lui Andrei Mureșanu să fie demolată. Este un simbol al românismului în Transilvania! Și am încercat să fac ceva să salvez căsuța. Am sunat prima dată la redactorul-șef de la „Ecoul“ și i-am spus ce se întâmplă... „Tovarășe Miloș, vrei să treci peste ordinul semnat de Ceaușescu?! Nu se poate! Ordinul este clar - acolo trebuie să fie o scară de bloc și oamenii au primit deja repartițiile!“. Și închide telefonul", a povestit, pentru Mediafax, Alexandru Cristian Miloș. Tânărul poet bistrițean nu s-a lăsat descurajat însă.

"Mă duc apoi la poștă și compun o telegramă către Adrian Păunescu. La cine puteam să apelez decât la el? La „Flacăra“. El era singurul om care s-ar fi putut implica. Și îi explic acestuia că casa lui Andrei Mureșanu e în pericol de a fi demolată și îl rog să ia atitudine. Nu știam dacă ajunge sau nu telegrama, ca apoi, peste ani, să aflu apoi de la o doamnă de la poștă că, de fapt, ofițerul de serviciu de la județeana de partid care superviza toată corespondența era băut și nu a oprit telegrama. Și așa aceasta a ajuns la Păunescu”, a mai povestit poetul bistrițean.

Adrian Pănescu s-a implicat pentru salvarea casei lui Andrei Mureșanu. "Adrian Păunescu a scris pe prima pagină în ziarul din 28 mai 1982, în „România Liberă“, unde aveau rubrica Cetatea, intitulată Apărarea Trecutului, că a primit o telegramă. Mă dă cu numele tot și începe să vorbească de casa lui Andrei Mureșanu din Bistrița și a lui Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, care era și ea în pericol de a fi demolată. Intervenția lui Adrian Păunescu pentru salvarea casei lui Andrei Mureșanu nu s-a oprit însă aici. Poetul a mers la ministrul Culturii de atunci, Suzana Gâdea, i-a dat telefon la primul secretar de partid de la Bistrița, Mihai Marina, care era în concediu, l-a chemat din concediu și lucrurile s-au stopat, cerând să se refacă planul de sistematizare al orașului și să ocolească această casă”, mai povestește Miloș. După ce i-a trimis telegrama lui Păunescu, viața poetului Alexandru Cristian Miloș s-a schimbat. Săptămânal, poetul găsea în cutia poștală notificări ale miliției și invitații de a trece pe la sediul Securității. Timp de șapte ani, Miloș a fost în vizorul Securității, fiind periodic chemat pentru explicații. După 32 de ani, poetul a primit și prima mulțumire oficială din partea autorităților pentru curajul de care a dat dovadă. În 2014, Primăria municipiului Bistrița i-a decernat poetului Alexandru Cristian Miloș titlul de cetățean de onoare al orașului.

Acum, și reabilitarea Casei Memoriale „Andrei Mureșanu“ a fost finalizată, iar micuța locuință este deschisă publicului care dorește să vadă unde s-a născut cel care a dat țării imnul național.