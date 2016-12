Cum a fost salvată de credincioși prima biserică din Năvodari

Cea mai veche biserică din Năvodari, „Cuvioasa Parascheva”, ridicată sub amenințarea buldozerelor comuniste, va fi sfințită duminică, 11 octombrie, începând cu ora 7.45, de către Înaltpreasfințitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. După sfințire, ierarhul, alături de un sobor de preoți și diaconi, va oficia Sfânta Liturghie. Povestea bisericii este una tumultuoasă. Înființată în anul 1975, într-o casă donată de un credincios, parohia „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Năvodari a fost prima biserică ridicată în orașul situat pe malul Canalului Poarta Albă - Midia. Odată cu industrializarea localității și dezvoltarea demografică, lăcașul de cult a devenit neîncăpător, ceea ce a impus construirea unuia nou. Demersul nu a fost unul ușor. Construcţia a început fără acceptul autorităţilor comuniste, prin strădania preotului Vasile Vasile şi a primarului de la acea vreme, Ion Bujgoi. Părintele, care mai slujește și acum, avea în acele timpuri 40 de ani. Venit de la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, preotul Vasile voia să le ofere credincioșilor din Năvodari un loc de închinare. Piatra de temelie a noii construcții a fost pusă pe 14 octombrie 1988, lucrările continuând toată iarna, în primăvara anului 1989 ajungându-se cu înălțimea zidurilor la 2 metri. În tot acest timp, preotul Vasile şi credincioșii, care sprijineau construirea bisericii, au fost amenințați şi intimidați de Securitate. ”Deoarece nu era biserică în Năvodari până la Revoluție, m-am găsit eu să construiesc una. Nu mi-au dat autorizație (comuniștii - n.r.), s-au legat de disciplina în construcții și au spus că vor să dărâme tot ce am făcut”, a povestit, pentru ”Telegraf”, părintele Vasile Vasile. Când comuniştii au vrut să o dărâme, enoriaşii s-au împotrivit. ”Am strâns niște bani cu ajutorul enoriașilor și am putut să cumpăr materialele. Ne-am încăpățânat să construim, ei au venit să dărâme. La un moment dat, eu am fost mutat la Cernavodă, am stat 9 luni de zile acolo, până la Revoluție, dar nu mai speram să vin înapoi. Cetățenii păzeau biserica zi și noapte să nu vină să o dărâme”, a mărturisit preotul. Deși părintele a fost transferat la Cernavodă, demolarea nu a avut loc, tocmai pentru că enoriașii au păzit zidurile, iar noaptea se rugau cu lumânări aprinse pe locul bisericii. Revoluţia din 1989 avea să pună capăt conflictului, așa că preotul Vasile s-a reîntors în parohia Năvodari și a continuat lucrările, pe care le-a finalizat în anul 1992. Biserica este construită în formă de cruce, fresca fiind pictată în stil bizantin. La ora actuală, în Năvodari există 4 biserici, iar în împrejurimi, încă 3.

