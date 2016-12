Cum a furat Loteria Română statul timp de mai bine de un deceniu?

Unul dintre cele mai interesante dosare ale prezentului, care ar putea surclasa, în ce priveşte spectaculozitatea, chiar şi pe celebrul Microsoft, este dosarul Loteriei Române, cu un prejudiciu colosal: o estimare de 100 de milioane de euro şi 130 de milioane de euro încasări ilegale!!! Schema utilizată în această poveste este simplă, iar profitul, după cum se poate observa, maxim! Aşadar, Loteria Română împreună cu trei companii private cu acționariat grecesc - Lotrom, Intracom și Intralot - au devenit părţi ale unui plan cum nu se poate mai simplu. Loteria Română a luat 6.263 de aparate electronice de tip “slot machine”, cunoscute publicului larg drept “păcănele”, de la Lotrom, contract finanțat de celelalte două companii, Intracom și Intralot. Banii urmau să fie returnați din încasări. Aici intră în schemă Loteria, care, potrivit acordului comercial încheiat, a înregistrat aparatele pentru un alt joc de noroc - “video-loterie” -, care este taxat diferit, desigur cu sume mult mai mici decât celebrele „păcănele”. Menţionăm şi că, din 2006, Loteria ar fi trebuit să plătească taxe speciale pentru “păcănele”. Aşadar, procurorii acuză faptul că, sub clauzele secrete, Loteria a făcut, în realitate, afaceri cu alte jocuri de noroc decât cele pentru care avea licență. De aici ar proveni prejudiciul provocat bugetului de stat. În plus, anchetatorii vor să recupereze alți 130 de milioane de euro de la Loterie și de la cele trei companii private pentru veniturile încasate ilegal după 2009, când o Ordonanță de Urgență a schimbat regulile pe piața jocurilor de noroc. ”Chiar de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, exista obligația Loteriei de a solicita autorizarea anuală a fiecărui aparat în parte (8.000 de lei/an) și licențierea jocului de noroc (25.000 de lei/an)”, susțin procurorii. Ancheta a fost începută de polițiștii antifraudă în 2010 și preluată în acest an de procurorii de la Curtea de Apel București. Potrivit stiripesurse.ro, afacerea cu “păcănele” s-a bazat pe un contract secret din 2003, care a fost finalizat zece ani mai târziu, în 2013. Totuși, procurorii au calculat sumele încasate nelegal, de peste 130 de milioane de euro, până în anul 2014. Pentru recuperarea banilor, procurorii au cerut blocarea conturilor tuturor companiilor implicate, dar și alte măsuri asigurătorii.

Cine sunt „personajele” implicate

Inutil să reamintim: Loteria Română este lider detașat pe această piață, cu peste 1.109 spații în care sunt amplasate aparate electronice “slot machine”.

Compania Lotrom a luat naştere în 2000, din două companii conectate la un miliardar grec, Sokratis Kokkalis. Potrivit aceleiaşi surse, grecul de 75 de ani este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de euro. El a fost principalul acționar al echipei de fotbal Olimpiakos Pireu și al multinaționalei Intralot - deținătoare a majorității acțiunilor Lotrom și activă în afaceri cu jocuri de noroc în peste o sută de companii din întreaga lume. O investigație a jurnaliștilor germani a arătat că miliardarul elen a fost ofițer STASI (fosta poliție secretă din Germania de Est - n.r.) şi a fost implicat într-un scandal de spionaj. Legăturile dintre Kokkalis şi Copos sunt mai vechi decât se credea: în 2001, în Lotrom intră Switel Corporation, o firmă din Liechtenstein conectată la George Copos, precum şi companii offshore legate de acelaşi om de afaceri român (eliberat marți din închisoare după ce a fost condamnat anul trecut pentru o altă afacere penală cu Loteria Română - n.r.). Firma din Liechtenstein a înregistrat marca “Ana Group”, deținută de Copos. Compania figurează și în rechizitoriul din “Dosarul Transferurilor”, în care George Copos a fost condamnat anul trecut, alături de alte nume importante din fotbalul românesc. Extrasele bancare analizate de procurori arată că fostul patron al clubului Rapid a făcut un transfer din contul personal către o firmă de brokeraj din Liechtenstein. Banii au mers mai departe pentru achiziția de acțiuni la Switel Corporation, care a deținut 5% din Lotrom până în 2008, când a cedat acțiunile către un offshore cipriot implicat în mai multe afaceri controlate de Copos. Acest contract cu mari semne de întrebare, dintre Loterie și firmele private, a fost parafat de directorul Nicolae Cristea, condamnat în dosarul “Loteria” împreună cu Copos.