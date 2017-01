Cum a influenţat Arsenie Boca destinul unui cadru medical

Este clar: nicăieri nu este ca la noi!!! La noi, totul este cu susul în jos! La noi, un cadru medical a fost săltat de procurori atunci când a vrut să DEA ÎNAPOI şpaga, nu când a luat-o! Vi se pare banc cu proşti? Nu este!!!

Povestea are în centru un cadru medical sensibil şi cu frică de Dumnezeu. Sau măcar de oamenii apropiaţi Lui. Glumim, desigur.

Doctoriţa este din Timiş şi a fost interceptată atunci când a vrut să restituie o şpagă, impresionată că o pacientă a plătit liturghie şi s-a rugat pentru ea la mormântul lui Arsenie Boca. Aşadar, impresionată de această pacientă profund religioasă, o doctoriţă a vrut să dea înapoi banii de şpagă.

Este vorba despre medicul Camelia Râmneanțu, angajat al Casei de Pensii, care condiționa, la Lugoj, orice act medical cu șpagă. Aceasta a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată. Cadrul medical este în libertate sub cauțiune, după ce a achitat nu mai puțin de 10.000 de euro. Tot din șpăgi, în timpul perchezițiilor de la finele lunii ianuarie, procurorii au găsit în casa medicului 5.060 de euro, 2.997 de dolari, 200 de lire sterline. Surpriza a venit însă în fața unei căsuțe de valori deschise la o bancă din Timișoara, unde Camelia Râmneanțu agonisise 237.000 de euro. Potrivit pressalert.ro, în timpul anchetei, arată procurorul, medicul a fost monitorizat, existând zile în care a luat și de 7 ori șpagă, bani sau diverse bunuri. „O persoană al cărei scop principal a fost acumularea de venituri, inclusiv prin mijloace care intră sub incidența Codului penal. De asemenea, se poate observa faptul că inculpata primeşte orice i se oferă", scrie procurorul Mihaiela Pop de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș despre doctorița Camelia Râmneanțu în rechizitoriul prin care a trimis-o în judecată, la finele săptămânii trecute.

Înregistrarea unei convorbiri

Din procesul-verbal de redare a discuţiilor în mediu ambiental rezultă următoarele: „în încăpere se află medicul R. A.C. împreună cu asistenta sa şi o femeie.

R.A.C.: Vai, ce nebunie... Ați fost?

Femeie: M-am rugat...

R.A.C.: Dar n-a fost multă lume.

Femeie: Nu. M-am rugat la, la, la mormântul Părintelui Arsenie Boca. Am fost şi am pus, am pus şi din partea dumneavoastră, un leu din partea mea, din partea mea.

R.A.C.: Păi trebuie să vă luaţi banii atuncea. Pe leul pentru....

Medicul R. A. C. ia din dosar dintre documente un plic pe care îl restituie persoanei din faţa sa, însă aceasta refuză să-l ia înapoi.

Femeie: Nu, nu, nu...

R.A.C.: Dacă aţi pus din partea mea.

R.A.C.: O venit pensia? Aţi luat pensia?

Femeie: Ce pensie?

R.A.C.: Pe aia, pe patru sute de lei? Cum? N-aţi luat pensia?

Femeie: N-am luat.

R.A.C.: Păi de ce aţi fost la noi? N-aţi primit? Numele. Cum vă e numele?

Femeie: N-am luat pensia, acuma ce aud... N-am luat.

R.A.C.: Păi, n-aveţi pensie de handicap? Cât aveţi pensie?

Femeie: 270".

Deşi persoana aflată în biroul medicului nu a fost identificată, fapta acesteia de luare de mită rezultă în mod cert din cuprinsul procesului-verbal de redare a înregistrării video în mediul ambiental.

În documentele oamenilor legii se mai arată că, în cazul persoanelor care nu achitau mita pretinsă, doctoriţa se răzbuna. Procurorul are la dosar mărturii ale unor martori care s-au „însănătoșit" din pixul doctoriței Râmneanțu și au pierdut bani din pensii sau integral pensia de invaliditate (deși nu era cazul), doar pentru că nu au avut 100, respectiv 1.000 de euro.