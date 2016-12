Cum a reușit UMC să obțină gradul de încredere ridicat?

Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) a primit grad de încredere ridicat din partea specialiștilor Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Acest lucru a fost stabilit în ședința Consiliului ARACIS din 28 ianuarie 2016, ocazie cu care au fost analizate și validate 9 programe de studii universitare, dintre care 8 programe de studii universitare de licență, un program de studii universitare de masterat și o evaluare externă a calității la nivel instituțional. ”Acest calificativ este o încununare a eforturilor făcute în ultima perioadă pentru a oferi pieței maritime specialiști bine pregătiți. Acest lucru înseamnă că am avut un plan foarte bun de gestiune, un plan foarte bun de școlarizare și de management al calității. De asemenea, dezvoltarea pe orizontală a universității a fost bine apreciată, pentru că UMC reușește să acopere prin specializările sale necesarul pieții maritime naționale și internaționale”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prorectorul UMC, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait. Aceasta a spus că un plus în obținerea calificativului a fost reprezentat și de capacitatea de internaționalizare a instituției de învățământ. ”Au contat foarte mult numărul de studenți străini pe care îi pregătim la UMC, dar și programele cu predare în limba engleză pentru specializările de punte și electromecanică, precum și masteratul offshore - care reprezintă o noutate în domeniul maritim, cursurile suplimentare pe care le-am organizat și care au însemnat eforturi deosebite din punct de vedere investițional și de pregătire a personalului didactic”, a spus prof. Panait. Prorectorul a subliniat faptul că, deși învățământul maritim reprezintă o nișă în ceea ce privește învățământul superior, UMC a reușit să devină un reper în acest domeniu, iar calificarea ”Grad de încredere ridicat” este o confirmare a acestui fapt. La evaluarea din 2009, instituția obținuse din partea ARACIS calificativul ”Grad de încredere”. Prin comparație, Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - în limba germană - Sibiu - Licență - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei) a primit grad de încredere limitat; Universitatea din Bucureşti - Asistenţă managerială şi secretariat (Licență) Facultatea de Litere - încredere, cu menținerea acreditării; Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu - Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor (Licență) Facultatea de Inginerie - încredere; Universitatea „Politehnica“ din Timişoara - Electronică aplicată (Licență) Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii - încredere etc. UMC este singura unitate de învățământ superior cu calificativul propus: grad de încredere ridicat.