Cum a revenit la viață RAJDP Constanța!

În urmă cu aproximativ doi ani, Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța, aflată în administrarea Consiliului Județean Constanța, i se cânta prohodul. Foarte mulți spuneau, la vremea respectivă, că societatea nu va supraviețui din cauza datoriilor uriașe pe care trebuie să le plătească și care se ridicau la peste 60 de milioane de lei. Iar cârcotașii de profesie nu erau departe de adevăr, în condițiile în care, în 2015, Regia a intrat în insolvență. Asta a însemnat că se îndrepta către faliment cu pași mari. Numai că eșecul preconizat de mulți nu s-a mai produs, pentru că administratorul judiciar, CITR, a reușit să scoată RAJDP din mocirla în care se afla. Potrivit unui comunicat al administratorului judiciar, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a încheiat anul trecut în insolvență, însă cu profit mai mare decât câștigurile ultimilor ani. „Compania a avut un plus de 4,6 milioane de lei în 2016, cu 36% mai mare decât profiturile cumulate în perioada 2012 - 2014, după ce în 2015 a marcat o pierdere de 16 milioane de lei. În aproximativ șase luni de la deschiderea procedurii de insolvență, sub administrarea judiciară a CITR, care a supravegheat strict activitatea Regiei, costurile au fost optimizate, schema de personal readaptată și cea operațională reorganizată aproape integral, ceea ce a dus la restructurarea companiei“, se arată într-un comunicat al CITR.

DATORII DE 61 DE MILIOANE DE LEI

Administratorul judiciar spune că, la finele acestui an, cifra de afaceri prognozată este de 62 de milioane de lei, iar profitul estimat se ridică la 13 milioane de lei, de aproape trei ori cât s-a înregistrat anul trecut. „Practic, compania performează fiindcă întreaga sa activitate a fost eficientizată. Pe jumătate din suma alocată față de 2013, de exemplu, în 2016 am reușit să înregistrăm un profit de două ori mai mare. Cu implicarea administratorului special al RADJP Constanța, am reuşit să realizăm profit net, ceea ce arată deja o societate stabilă. Practic, am restructurat Regia în insolvență cu bani mai puțini și asta pentru că ne-am implicat în mod real în activitatea companiei. CITR, împreună cu managementul Regiei, a asigurat necesarul optim de materii prime și materiale de la furnizori, a reintrodus în circuit resurse tehnice mai vechi, dar funcţionale şi a facilitat investiţii de aproximativ cinci milioane de lei. Apoi, a suplimentat comenzile de lucrări de la Consiliul Judeţean şi primării şi a redus personalul cu 17%, până la schema minimă necesară continuării şi eficientizării activităţii. Astfel, cheltuielile cu personalul au scăzut cu 20% în 2016 faţă de anul 2015“, a declarat Bogdan Gorde, senior partner CITR. El a adăugat că, recent, creditorii Regiei au agreat planul de reorganizare întocmit de CITR, ceea ce înseamnă că până la finalul perioadei de reorganizare societatea își va achita toate datoriile către creditorii săi, în valoare de 61 de milioane de lei.

Administratorul judiciar mai spune că, după analiza profitabilităţii fiecărei secţii din cele 11 ale Regiei, s-a renunţat la două dintre ele. „Planul de achiziţii a fost reorganizat, ceea ce a dus la o stare mai bună a parcului auto al companiei, în contextul în care s-au redus și cheltuielile cu reparaţiile cu aproape 10% în 2016 faţă de anul precedent. Datorită acestor măsuri, RAJDP Constanța e o companie profitabilă și nu doar în cifre, ci și în percepția autorităților, dar și a contribuabilului. Aceste rezultate demonstrează că și companiile de stat pot fi profitabile dacă funcționează pe modele de business private și dacă factorii implicați depun toate eforturile pentru rentabilizarea activității. Asta înseamnă, în primul rând, implicare serioasă din partea administratorului pentru identificarea pierderilor nejustificate, ajustarea costurilor şi eficientizarea schemelor de personal supraaglomerate“, a afirmat Bogdan Gorde.