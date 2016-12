Cum ajung alții vinovați că un club n-are aviz de la pompieri

07:29:07 / 09 Decembrie 2015

CONSTIINTA CIVICA

Aruncam pisica moarta tot timpul in curtea altuia ca la noi pute. Ne-am obisnuit sa lucram cu parola "las ca merge si asa cat o merge". Daca deschizi o afacere, in cazul de fata un imobil pentru organizarea de evenimente unde vor fi sute de oameni trebuie sa ai CONSTIINTA CIVICA ca acolo pot fi parintii mei, copii, fratii, persoane dragi si nu doresc sa li se intample evenimente grave si voi lua toate masurile impuse de norme calculate de specialisti in domeniu, DACA NU , VEDEM NOI CUM FACEM SA-I PACALIM PE TOTI , SA CASTIGAM MULTI BANI SI CAND SE INTAMPLA NENOROCIREA DE VINA SUNT POMPIERII CA DAIA II PLATIM SA NE SALVEZE. NO COMMENT.