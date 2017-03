Cum ajung denunțătorii de profesie afaceriști cinstiți

În ultimele zile, în spațiul public au apărut numeroase informații, având ca sursă instituțiile de cercetare judiciară, legate de mai multe dosare penale ce au ca element central luarea de mită de către diferite persoane care, la vremea săvârșirii presupusei infracțiuni, ocupau diverse funcții publice. Unul dintre cercetați, liberalul George Scutaru, fost consilier prezidențial, are dosarul deschis de DNA la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde sunt cercetate fapte legate de finanțarea campaniei electorale de la alegerile generale din 2008. Un alt vizat, consilierul județean buzoian Nicolae Mărăcine, fost director ANIF Buzău, este verificat de procurori pentru aceeași finanțare electorală. Și la Constanța, DNA a început urmărirea penală a fostului director al Direcției Apelor Dobrogea - Litoral Marian Mitrea, subiectul central al unui dosar privind tot luarea de mită. Ce au în comun cele trei ținte ale procurorilor DNA? În dosarele enumerate mai sus este același denunțător - omul de afaceri constănțean Lucian Lazia, care, alături de fiul lui, Dorin Mihai, controlează grupul de firme Argos.

-"Bună ziua, suntem de la DNA"; -"Numai puțin, să scriu un denunț"

Interesant este că, în declarația de la ICCJ în ce privește finanțarea campaniei electorale de la Buzău din 2008, Lazia - tatăl a spus în fața judecătorilor, iar Lazia - fiul a confirmat, că a plătit în anul cu pricina 50.000 de lei pentru niște bunuri care nu au fost livrate. Denunțul a fost făcut însă șapte ani mai târziu, după ce DNA a cerut detalii legate de factura emisă pentru acești bani. Nici din declarațiile tatălui și nici din ale fiului nu se înțelege exact de ce au tăcut șapte ani și au decis să facă denunțuri abia după ce au apărut întrebările din partea instituțiilor judiciare. Din informațiile publice nu reiese dacă informațiile livrate de capii de la Argus au fost puse la dispoziția anchetatorilor și în celelalte dosare în care membrii familiei Lazia sunt denunțători, cazuri semnalate tot după ce DNA a intrat pe fir, după ani buni de la comiterea presupusei infracțiuni. Dar, dacă ar fi așa, acest comportament este unul cel puțin suspect. Oricum, din faptul că apar atât de multe dosare în care membrii familiei Lazia sunt denunțători se pot trage două concluzii. Fie sunt ofertanți veroși de mită și au dat atât de multă încât au lucruri de spus despre foarte multe persoane publice, fie nu au nimic de spus, dar au fost prinși cu fofârlica. În ambele cazuri, denunțurile sunt menite strict să le scape pielea și nu ar putea fi considerate acte de responsabilitate civică. Pentru asta ar fi trebuit să facă denunțurile imediat după ce li s-a pretins așa-numita mită.

Contractele indicate în dosarul lui Marian Mitrea sunt sau nu fictive?

Lazia a afirmat, probabil în încercarea de a demonstra că este de bună credință, că a înaintat denunțuri și privind DADL. Fostul director al DADL Marian Mitrea este cercetat pentru că ar fi pretins, în perioada martie - aprilie 2010, 8% din trei contracte în valoare cumulată de peste 90 de milioane de lei, fără TVA. Nu a scris nimeni niciun denunț atunci. Omul de afaceri a protestat atât de vehement încât, după cum spun procurorii, a livrat sumele imediat. "Pentru a disimula banii reprezentând obiectul mitei, în perioada aprilie - mai 2010, reprezentanții societății beneficiare a contractului au virat unei alte firme suma de 421.141 lei în 6 tranşe, ca urmare a înțelegerii prealabile dintre inculpatul Mitrea Marian și administratorul firmei. Ulterior, până la sfârşitul anului 2010 și după plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, inculpatul Mitrea Marian a primit efectiv de la administratorul firmei suma de 240.000 lei în mai multe tranşe.

În perioada iunie 2010 - ianuarie 2012, în aceeași modalitate și în derularea acelorași trei contracte, inculpatul Mitrea Marian a primit de la reprezentanții societății comerciale beneficiare a contractului, prin intermediul unei alte firme, suma de 135.000 lei în mai multe tranșe”, spun procurorii. Spre deosebire de finanțarea de la Buzău, despre care Lazia spune că a fost făcută prin plata unei facturi emise pentru produse nelivrate, despre contractele de la Constanța, cele de 421.141 lei și 135.000 lei, nu s-a spus încă dacă sunt fictive sau nu. Și nici dacă afirmațiile privind cei 240.000 de lei livrați pot fi dovedite.

Acesta nu este singurul dosar legat de Constanța în care Lazia este denunțător. Tot în 2015, DNA a deschis o cercetare judiciară pe numele omului de afaceri Sorin Strutinsky, care este acuzat printr-un denunț că ar fi primit de la reprezentantul firmei SC Argos Industrial SRL peste 635.000 de lei şi 25.000 de euro, pentru ca Strutinsky să fi intervenit pe lângă funcţionari ai Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (CNACN) Constanţa și a-i determina, atenție, să plătească la timp lucrările executate de societatea comercială respectivă, în baza unui contract încheiat, în 11 decembrie 2012, pentru efectuarea de dragaj de întreținere pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi pe Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari. Acuze respinse vehement de administratorii firmelor prin care Lazia susține că s-au transferat banii arătați cu degetul în denunț.

Denunțătorul și asociații

Nu doar Lazia este un pasionat al denunțului. Din informațiile publice pe care le avem la îndemână, și alți parteneri fac reclamații similare. Elliot Consulting & Parteners este un vechi partener de afaceri al firmei Argos. Administratorul Elliot Consulting & Parteners, Bogdan Florin Teodorescu, care are aceeași calitate și la Construcţii Nuclearo Electrice SA, este direct implicat în dosarul de dare de mită care a dus la demiterea primarului din Techirghiol Adrian Stan. Același Teodorescu ar fi denunțător și în cazul șefului Serviciului de Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Medgidia,Gabriela Herghelegiu, care a fost reținută preventiv pentru 24 de ore și apoi plasată sub control judiciar de Tribunalul Constanţa în octombrie 2015. Același an în care și Lazia a făcut denunțul în dosarul de la Buzău.

Cele două firme care îl au ca administrator pe Teodorescu s-au asociat pentru contractul „Lucrări de execuţie a investiţiei integrate de amenajare turistică a malului Lacului Techirghiol“, adjudecat în februarie 2013 pentru suma de 9.289.423 de lei fără TVA. Aceeaşi asociere de firme a primit și contractul „Lucrări de construcţii pentru agrement turistic“ la Primăria Techirghiol, pentru suma de 2.087.333 de lei fără TVA. Câteva luni mai târziu, aceleași firme au semnat alt contract, de 96.879 de lei, pentru „Lucrări suplimentare de excavaţii şi umpluturi de pământ la Lucrări de construcţii pentru agrement turistic". Tot SC Elliot Consulting & Parteners SRL şi SC Construcţii Nuclearo Electrice SA (CNE SA), împreună cu SC Argos SA Cernavodă şi SC Rabbit Prod SRL Agigea SRL, unde lider de asociere era SC Elliot Consulting & Parteners SRL, au obţinut un contract de 6.668.789 de lei, având preţul cel mai mic dintre ofertele depuse de toţi cei opt ofertanţi. Alți 7.896.563 de lei fără TVA au mers către aceleaşi două firme - CNE SA Cernavodă şi SC Elliot Consulting & Parteners SRL, în 2013, pentru „Lucrări de construcţii şi dotări pentru proiectul "Reabilitare/modernizare străzi, pod, parcări şi staţii de transport în comun" PIDU“.