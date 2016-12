Cum alegem activitățile școlare pentru cei mici? Ce spun psihologii!

Alexandra este în clasa a IV-a și, deși are doar 10 ani, are un program zilnic destul de încărcat. Dimineața este la școală, iar după-amiază, pe lângă teme, participă aproape în fiecare zi la câte o activitate extrașcolară: face pian, merge la înot, face meditații la engleză și germană, iar în weekend participă la activitățile artistice organizate în cadrul Palatului Copiilor Constanța. Pentru mulți părinți și copii, un astfel de program ar părea foarte încărcat, însă eleva participă cu plăcere la toate aceste activități. Cum ar trebui să procedeze părinții care își înscriu copiii la diferite activități extrașcolare ca să nu îi suprasolicite pe elevi și care sunt lucrurile de care trebuie să țină cont la înscriere ne explică psihologul școlar din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, Marieta Căescu. ”La vârsta copilăriei, elevii își descoperă interese, aptitudini, talente, așa că ar trebui să experimenteze cât mai multe activități pentru a afla ce le place și la ce sunt pricepuți. Uneori părinții reușesc să își dea seama de înclinațiile copiilor, însă nu mereu, așa că, ajutați de profesor, pot să descopere și să își dezvolte talentele”, spune psihologul. Totuși, părinții ar trebui să fie atenți la semnalele copiilor, iar dacă cei mici nu merg cu plăcere la unele activități, să nu-i oblige. ”Copilul poate să nu fie atras în mod special de anumite cursuri, dar părinții nu trebui să considere că 3 luni de activitate sunt o investiție pierdută, pentru că cel mic rămâne cu un bagaj de informații, care îi va folosi în viitor”, a precizat Marieta Căescu. Psihologul a subliniat că dorința părinților ca elevii să facă performanță în anumite domenii nu trebuie să fie transmisă și impusă copiilor. ”Un rol foarte important îl are și profesorul de la cursul respectiv, care trebuie să fie sincer și să le spună părinților dacă talentul copilului îl poate duce spre performanță înaltă. Pentru că uneori, indiferent de cât ar munci un copil, nu va putea să aibă rezultate spectaculoase dacă nu are niște aptitudini speciale”, a explicat specialistul.

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ PARTICIPE LA ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE PE ZI? Psihologul a precizat că elevii ar trebui să aibă și timp pentru relaxare. Dacă activitățile la care participă sunt de relaxare, de joc, distractive, atunci pot face chiar și 4 ore. Dacă, dimpotrivă, presupun un efort fizic sau intelectual, atunci nu ar trebui să facă mai mult de 2 ore, maximum, explică specialistul. Mai mult, dacă tinerii dau semne de oboseală, programul lor ar trebui să nu fie atât de încărcat. ”Atunci când aleg activitățile extrașcolare, părinții trebuie să ia în calcul dorințele copiilor, posibilitățile familiei, și financiare, dar și de timp. Dar, decât să stea la TV sau la calculator, mai bine participă la activitățile de socializare, unde stau între copii. Din acest punct de vedere, activitățile extrașcolare sunt un real beneficiu pentru dezvoltarea copiilor”, a spus psihologul Marieta Căescu.