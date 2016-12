Cum alegem cea mai potrivită facultate?

În pragul vieții de adult, un tânăr experimentează tot felul de stări și trece prin dileme în ceea ce privește viitorul profesional pe care trebuie să îl aleagă. Fie că au luat sau nu examenul de Bacalaureat, tinerii sunt puși să ia decizii importante, care le vor influența în mod decisiv viața: cum să-și aleagă o carieră sau specializarea la facultate astfel încât aceasta să li se potrivească și să le reprezinte dorințele? Psihologul Maria Verdi, director al Centrului ReCreation Life, susține că, la finalul adolescenței, tânărul este suficient de matur încât să conștientizeze ce își dorește, ce îi place și ce carieră i s-ar potrivi cel mai bine. “Dacă părinţii impun copiilor o facultate, iar acesta nu se regăseşte în acel domeniu, riscă să înceapă acea facultate, s-o abandoneze pe parcurs, s-o termine, dar să nu profeseze sau, în cea mai nefericită situaţie, să lucreze în acel domeniu, dar să trăiască eşec după eşec”, a explicat Verdi. Aceasta a adăugat că, pentru a cunoaște succesul în carieră, fiecare trebuie să aleagă calea unde poate fi creativ, unde învață și lucrează cu plăcere, obținând astfel și rezultate foarte bune. În același timp, specialistul consideră că visele unui tânăr în ceea ce privește specializarea la facultate sau, mai departe, cariera apar de mic, iar un copil își construiește, în tot acest timp, un întreg sistem de valori care îl îndreaptă către o specializare sau alta. “Admirăm pe cineva bun într-un domeniu, ne dorim să fim ca el. Fiecare copil are un personaj preferat, un model în viaţă. Nu întâmplător, copiii urmează cariera unui părinte sau a unei persoane influente”, afirmă Verdi. În situația în care tânărul nu a reușit să promoveze Bacalaureatul, acesta are nevoie de sprijinul familiei, care să îl ajute să treacă peste ceea ce ei consideră a fi o dramă absolută. „Încrederea în sine dispare, nu este o situaţie fericită. Urmează o perioadă în care elevul are nevoie să se regăsească pe sine. Are nevoie de suport emoţional, are nevoie de încredere, de ascultare. Alături de cei dragi, familie, prieteni, îşi va regăsi echilibrul”, consideră psihologul Maria Verdi.