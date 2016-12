Cum ar fi să ne producem şi stocăm singuri energia?

Imaginaţi-vă o ţară aflată pe o planetă îndepărtată în care consumatorii de energie de care vreţi voi (verde, galbenă etc.) pot deveni propriii protectori ai destinului lor energetic. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi ne-am putea stoca energie în plus pe care o producem şi, în felul acesta, ne-am chivernisi singuri cheltuielile. Spunem „pe o planetă îndepărtată” deoarece pe Terra, Europa, România, tehnologiile de stocare a energiei care ar putea asigura independența energetică unui consumator casnic, sunt extrem de scumpe. Soluţia? Ar trebui subvenționate de stat pentru a deveni atractive, a declarat, marți, directorul general al Romelectro, Viorel Gafița. "Un consumator casnic poate să devină independent energetic dacă își montează panouri fotovoltaice, spre exemplu, dar și sisteme de stocare a energiei. Acum, aceste tehnologii de stocare sunt foarte scumpe, de circa 5 milioane de euro pe MW, astfel că ar trebui să existe subvenții de la stat pentru acestea", a spus Gafița, la Forumul Energetic Regional FOREN. El a arătat că nu mai există astfel de subvenții în alte țări europene, însă principiul ar trebui să fie similar cu cel din sectorul energiei regenerabile, unde tehnologiile au fost extrem de scumpe anii trecuți și nu puteau fi implementate fără scheme de sprijin. În cazul fotovoltaicelor, spre exemplu, costul a scăzut de la 5 milioane de euro pe MW, la circa un milion de euro pe MW.

Gafița a adăugat că există consumatori izolați, care sunt extrem de interesați să își producă propria energie. "Cele mai active din acest punct de vedere sunt mănăstirile, care sunt de regulă amplasate în zone izolate. Am stat de vorba, de exemplu, cu un stareț care era foarte interesat să construiască o microhidrocentrală pe râul care curge pe lângă mănăstire. Vorbind cu el, am avut impresia că sunt într-un consiliu tehnico-economic, știa ce cădere are apa, de câtă țeavă e nevoie", a spus Gafița, adăugând că se referă la Mănăstirea Lainici. Reprezentantul Romelectro a menționat și perioada mare, de peste 450 de zile, în care se obțin toate autorizațiile necesare pentru a monta și pune în funcțiune un proiect energetic. "Fie că vorbim de 100 de MW, fie că vrei să-ți pui un panou fotovoltaic pe casă, ai același drum de parcurs", a precizat el.

Peste 600 de specialiști în energie de cel mai înalt nivel, printre care miniștri, lideri ai industriei energetice, experți și cercetători, reglementatori, personalități din mediul academic și reprezentanți ai organismelor neguvernamentale din țară și străinătate participă la cea de-a 13-a ediție a Forumului Regional al Energiei din regiunea Central-Est Europeană (FOREN), organizat de Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, potrivit unui comunicat al organizatorilor.