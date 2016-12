Cum ar fi trebuit să reacţioneze România în criza Ucrainei

07:58:37 / 25 Februarie 2014

Zavistia

Asa este d-nul Geoana!SUA si UE,au sincronizat asa de bine lucrurile in Ucraina incat i-a bagat in faliment si acum umbla cu caciula -n mana sa ceara ajutor,gajindu-si bruma de avere ,s-a devastat Kievul ,au murit peste 80 de oameni,s-au trezit simturile nationaliste si sau dat la limba minoritatilor,republica Caucaziana le-a zis ,,adio''. Acum in piata,dupa cum arata inteviatii necenzurati la TV parca ar fi numai niste boschetari care pentru o tigare,votca un blid de mancare si un cort,pazesc ,,cu simt revolutionar''libertatea care alerga prin Ucraina cu capul spart.Rusii au avut treaba pana acum cu Olimpiada .Pacat ca asemenea intreceri sportive sunt umbrite de confruntari politice singeroase .Eu zic ,daca ai vocatia asta geostrategica, d-nul Geoana,sa te duci pe la ONU si sa le spui celor care se ocupa cu globalizarea sa sanctioneze dur pe cei care in timpul unor asemenea intreceri sportive declanseaza astfel de confruntari politice singeroase.In concluzie ,apreciez prooccidentalismul tau dar nu stiu daca nu o faci pe banii celor de la CIA.Ca, daca nu-ti faci treaba ca lumea iti dau aia drumul din mana si pe urma ajungi sa pazesti cinestie ce ,,maidan''