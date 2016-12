Cum ar putea plăti constănţenii mai puţin la întreţinere

09:32:36 / 06 Martie 2014

hotule

Nu te mai saturi mai drogatule vrei sa pui mana pe tot orasul judetul cu nicusor si acum vrei si portul nu iti este rusine sa minti in halul asta minti in halul asta ai cea mai scumpa gigacalorie din tara vezi cluj 180 gigacaloria tot ce vrei este sa pui tot pe chituci mai lasai pe batrini caci numai la ei tragi ca sti ca ei sunt usor de manipulat caci nu le ajunge pensia si cu ei iesi primar mereu caci in rest nu te voteaza nimeni mai drogatule caci nu toata lumea este proasta in orasul asta spune tu cate hoteluri ai tu in mamaia vezi flora oxford malibu si vi si ii minti ca le scazi gigacaloria sau sa iti mai faci citeva hoteluri nu iti este rusine lo puscarie cu tine langa gigi si ceilanti caci poate ai si tu buletin de ct da chiar ai buletin de ct