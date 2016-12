Cum ar reveni Clint Eastwood pe marile ecrane

Clint Eastwood, care în ultima vreme a preferat munca de regizor, a declarat că ar fi tentat să revină pe marile ecrane, dacă i s-ar oferi rolul James Bond. Actorul în vârstă de 80 de ani a declarat în 2008 că rolul din ”Gran Torino” va fi ultimul din cariera sa, dar recunoaşte că ar fi dispus să treacă din nou în faţa camerelor de filmat, dacă ar primi oferta potrivită. ”Aş juca, dacă aş primi rolul potrivit. Însă nu caut un rol potrivit din cauză că nu mai sunt atât de multe roluri senzaţionale diferite faţă de ce am mai jucat. Dar nu spun niciodată niciodată, ar fi interesant ceva precum James Bond”, a spus el. Clint Eastwood a mai spus că munca la cel mai recent film al său, ”Hereafter”, l-a făcut conştient de propriul său sfârşit: ”M-am gândit la moarte, bineînţeles, în timp ce lucram la proiect. Nu mă gândesc zi de zi, dar când lucram la proiect am început să mă gândesc la asta. Cred că am ajuns la acel punct în viaţă în care îmi plac poveştile cu care nu am mai avut de-a face”, a mai spus el. Clint Eastwood a adăugat că s-a gândit de câteva ori să se pensioneze, însă nu o va face, pentru că învaţă lucruri noi şi îi place ceea ce face.

Clint Eastwood, născut în 1930, a câştigat cinci premii Oscar ca actor, regizor şi producător. Şi-a început cariera de actor jucând în câteva producţii neînsemnate ale studiourilor Universal, dar primele succese le-a avut în filmele western regizate de Sergio Leone, ”Pentru un pumn de dolari” (1964), ”Pentru câţiva dolari în plus” (1965) şi ”Cel bun, cel rău, cel urât” (1966). Filmele sale au fost apreciate de critici şi de public, cele mai mari succese înregistrându-le cu producţiile ”Necruţătorul” (1992), ”În bătaia puştii” (1993), ”Podurile din Madison County” (1995), ”O fată de milioane” (2004), ”Scrisori din Iwo Jima” (2006) şi ”Steaguri pline de glorie” (2006). ”Gran Torino”, lungmetraj în care Eastwood a fost şi interpret, este cel mai de succes film al acestuia din punct de vedere al încasărilor, cu 260,5 milioane de dolari la nivel mondial. Celebrul regizor american a realizat şi lungmetrajul ”Invictus”, o peliculă despre Nelson Mandela, care a avut premiera pe 11 decembrie 2009.