Cum ar trebui să se dezvolte UMC? Cele mai interesante propuneri

Înainte de Crăciun, cadrele didactice ale Universității Maritime din Constanța (UMC) au aflat ce opțiuni au pentru alegerea noului rector în luna martie. Pe site-ul UMC (www.cmu-edu.eu) au fost publicate planurile manageriale și CV-urile celor trei candidați validați de comisia electorală pentru funcția de rector, respectiv prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, conf. univ. dr. ing. Ghiorghe Bătrânca și prof. univ. dr. ing. Violeta Ciucur. Cele mai interesante proiecte pentru viitorul instituției de învățământ maritim din Constanța sunt ale conf. univ. dr. ing. Ghiorghe Bătrânca, cel care nu s-a mai aflat la conducerea instituției și care are o altă viziune despre cum ar trebui să meargă lucrurile în UMC. ”Este adevărat că piața maritimă are un deficit mare de ofițeri, însă deficitul este mult mai pregnant la nivelul pozițiilor manageriale, pe când la nivel operațional există un excedent de ofițeri. În ceea ce privește piața din România se observă o ”strangulare” a sistemului atât la nivelul efectuării perioadei de cadeție, cât și la nivelul ambarcării pentru prima dată pe funcția de ofițer”, susține candidatul în planul managerial. Pentru ca tinerii să reușească să facă mai ușor cadeția, prof. Bătrânca propune ca 25% din perioada obligatorie a stagiului de practică îmbarcată să se echivaleze din orele petrecute la simulator. De asemenea, printre cele mai notabile propuneri se numără flexibilizarea traiectoriei academice a studenților, permițându-le să se înscrie la orice curs organizat într-un semestru, dacă respectă condițiile de înscriere, precum și introducerea posibilității susținerii unor cursuri online pentru studenții plecați în voiaj. În plus, candidatul la poziția de rector își dorește taxe plătite în funcție numărul de credite alese de studenți, introducerea prezenței obligatorii de 50% la cursuri, seminarii și laboratoare, precum și posibilitatea susținerii unui examen de 3 ori fără introducerea unei taxe suplimentare. Și ceilalți candidați își propun să atragă studenții, accentul căzând pe dezvoltarea bazei materiale, prof. Panait susținând că este necesară creșterea ponderii activităților de pregătire individuală a studenților prin teme de acasă, studii de caz, proiecte și eseuri în domeniile de specialitate. La rândul său, prof. Ciucur transmite un mesaj de continuitate, dorind să termine programele începute în ceea ce privește calitatea actului educațional, atragerea de studenți și pregătirea acestora în limba română și engleză. Alegerile pentru funcția de rector au loc pe 11 martie.