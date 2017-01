Cum arată cel mai frumos brad viu, împodobit cu ciocolată

În fiecare an, iubitorii naturii susțin că brazii trebuie să rămână în păduri, iar de Crăciun ar trebui împodobiți brazi artificiali, în timp ce în tabăra cealaltă sunt persoane care spun că Sărbătorile fără mirosul cetinei de brad nu sunt complete. Maestrul chocolatier Silvian Miron a regândit bradul de Crăciun și le-a dat șansa copiilor de la Centrul de zi Agigea să decoreze un brad viu și foarte original. Evenimentul a fost organizat cu ocazia aniversării a 20 de ani de activitate în domeniul preparării și vânzării dulciurilor a Laboratorului de cofetărie Silvian, ocazie cu care a fost prezentată creația ”Arborele vieții”. Copiii cu vârste între 3 și 15 ani au creat decorațiuni din ciocolată: globulețe, clopoței, brăduți și steluțe cu migală şi răbdare, punându-și creativitatea la treabă. Cei mai mici au întrebat cu timiditate dacă pot să guste din ciocolata topită cu care pictau decorațiunile, iar cei mai îndrăzneți au gustat direct din ciocolata albă și neagră pregătită pentru realizarea ornamentelor de pom. După ce și-au realizat cu pricepere fiecare decorațiune, a venit momentul împodobirii bradului. Uimirea a fost foarte mare când, în loc să aibă de îmbodobit un brad tradițional, de plastic, așa cum se așteptau, cei mici au văzut un ”brad viu” - o tânără domnișoară îmbrăcată într-o rochie verde și purtând pe cap un brad și alte ornamente de ciocolată - care a venit în mijlocul cofetăriei printre copii. Rând pe rând, micuții au împodobit bradul viu cu propriile decorațiuni, cântărind peste 5 kilograme în total. ”Plecând de la surpriza pe care am pregătit-o copiilor, aceea de a le face bucuria împodobirii bradului, am încercat să pregătim un brad viu. Copiii au fost surprinși, pentru că ei știau că există trei categorii de brazi: cei vii - care trăiesc în păduri și au rădăcini, brazii morți, care sunt tăiați, și brazii artificiali, cei pe care îi împodobim de Sărbători”, a explicat maestrul cofetar. „A fost o lecție utilă pentru ei, pentru că au înțeles că brazii trebuie lăsați să crească și să fie vii“, a continuat Silvian Miron. Bradul de Crăciun - „Arborele vieţii“ este un element căruia în mitologia română i se atribuie o semnificație cosmică, devenind un simbol al dinamicii ciclului neîntrerupt, al succesiunii anotimpurilor (similar cu cel al vieții omenești).