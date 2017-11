Cum arată cel mai poluat oraș din lume?

Capitala Indiei, New Delhi, s-a trezit, marți dimineață, sub o pătură de ceață groasă, cauzată de nivelurile de poluare care au depășit cu mult standardele permise, într-unul dintre cele mai grave episoade de poluare, o problemă care i-a adus reputația sinistră de unul dintre cele mai poluate mega-orașe din lume. Încă de la primele ore, arterele largi ale orașului erau învăluite în gri, apartamentele arătau ca niște fumoare, iar micii comercianți stradali și-au legat câte o cârpă pe față, o metodă de protecție însă derizorie. Situații precum cea din New Delhi, o aglomerare urbană de aproximativ 20 de milioane de locuitori, aduc în discuție viabilitatea stilului de viață uman în astfel de zone intens populate. În timpul după-amiezii, moment în care concentrațiile de particule în suspensie sunt mai mici, diferitele instrumente de măsurare din New Delhi indicau niveluri periculoase de particule ultrafine, între 300 și 650, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă ca acestea să nu se depășească o medie zilnică de 25. "Când am plecat de acasă, am început să tușesc, iar ochii au început să mă usture. Este insuportabil pentru oameni", a declarat Naresh Yadav, funcționar bancar. Nefiind conștienți de poluare, mulți locuitori din New Delhi au crezut că această ceață are origini naturale. Alarmată, asociația medicală indiană a declarat că metropola se află într-o stare de urgență de sănătate publică și a făcut apel la factorii de decizie să reacționeze. Ca urmare a vizibilității reduse, o pistă de pe aeroportul internațional urma să fie închisă, iar autoritățile locale iau în calcul și închiderea școlilor. Previziunile meteorologice prevăd o situație identică pentru zilele următoare. Episoadele de smog sunt dese toamna și iarna în New Delhi, metropolă pe care OMS a clasificat-o în 2014 drept cea mai poluată din lume. Vremea rece și absența vântului rețin în apropierea solului emisiile poluante provenind de la vehicule, fabrici și centrale, împiedicând disiparea acestora. Aceste particule în suspensie cresc riscul de apariție a bolilor cardiovasculare și a cancerului pulmonar. Cele mai mici particule, având mărimea egală cu a treizecea parte din diametrul unul fir de păr uman, traversează plămânii și se strecoară în sânge și organism. Poluarea este o problemă de sănătate publică majoră pentru India, un stat cu 1,25 miliarde de locuitori aflat în plină expansiune și cu nevoi imense de dezvoltare. În 2015, contaminarea aerului, a apei și a solului a fost considerată responsabilă pentru 2,5 milioane de decese în această țară, cel mai grav bilanț uman din lume.