Cum arată jucăria perfectă

Moș Crăciun ține și el pasul cu tehnologia. Mașina care merge cu spatele și păpușa Barbie sunt demult istorie. Acum, jucăriile high-tech sunt cele care vă vor face copiii fericiţi cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. În ultimii ani, în locul tradiționalelor jucării, copiii cuminți pot găsi sub bradul de Crăciun tablete, smartphone-uri sau păpuși din reclame TV care se comportă ca niște persoane adevărate. Bani să aibă Moșul, pentru că oferta este una vastă, iar pretențiile copiilor sunt de la an la an tot mai mari. Dacă nu ştiţi ce jucărie să alegeţi pentru copilul vostru, sau nu aveţi idee ce să îi cereţi Moşului, iată câteva recomandări, care cu siguranță nu vor da greș. Furby este un animăluț de companie pe care orice copil l-ar dori ca prieten. Este special deoarece nu este ca orice jucărie. Furby are personalitate și se poartă cu tine exact așa cum te porți și tu cu el. Dacă îl mângâi și îi vorbești frumos, Furby se bucură și crește într-un mod armonios. Dacă îl tragi de păr însă, nu va fi la fel de fericit. În plus, este potrivit atât copiilor de 3 ani, cât și celor peste 14 ani. De Sărbători un astfel de prieten poate fi cumpărat la reducere din magazinele online pentru numai 63 de lei. Un băiețel norocos îl poate primi pe Robosapien, un robot umanoid care este proiectat de un om de știință de la NASA. Ceea ce este special la acest robot este că are 67 de funcții predefinite. Nu doar că merge înainte și înapoi, dar își mișcă și brațele și chiar ridică obiecte cu ele. Totodată, robotul are capacitatea de a vorbi, toate acestea cu ajutorul unei telecomenzi. Cu alte cuvinte, este o jucărie la care visează și tatăl, nu doar copilul, și care costă 350 de lei. Și basmele au inspirat producătorii de jucării, care au scos pe piață un motan încălțat care spune patru povești care i-ar adormi chiar și pe cei mai neastâmpărați copii. Motanul încălțat, Punguța cu doi bani, Scufița Roșie și Ursul păcălit de vulpe sunt poveștile pe care motanul încălțat povestitor le știe. El poate fi achiziționat la prețul de 60 de lei. În topul celor mai căutate jucării este și păpușa Maia, care se comportă ca un bebeluș adevărat și vine la pachet cu mai multe funcții, toate cu 119 lei. Una din funcții este că îi cresc dinții, atunci când îi dai lapte cu biberonul. Tot în prag de Sărbători, unii copii și-ar dori să primească, în loc de jucării, o tabletă sau un smartphone. Mai ales că aplicațiile pot ține locul cu ușurință clasicelor jucării. Tehnologia vine însă cu un preț, destul de piperat, ce-i drept. Prețul unei tablete sau al unui telefon inteligent sare de câteva sute de lei.

JUCĂRIILE POT FI PERICULOASE Atenție însă, specialiștii de la Protecția Consumatorului avertizează părinții să aleagă jucăriile potrivite pentru vârsta copilului, capacitățile și aptitudinile sale. Totodată, ei trebuie să se asigure că jucăriile sunt sigure și respectă cerințele de siguranță, astfel încât să nu existe pericolul accidentării. ”O atenție deosebită trebuie acordată copiiilor mai mici de 3 ani, cărora nu le sunt destinate jucăriile cu părți mici. Trebuie să fim atenți la ce fel de alegeri facem, astfel încât jucăriile, în loc să devină un motiv de bucurie, să nu devină un real pericol”, a declarat președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, Marius Dunca. Specialiștii mai atenționează cumpărători să citească etichetele de pe jucării și să se asigure că poartă marcajul CE (un angajament din partea producătorului că produsul respectă cerințele de siguranță ale UE). Părinții mai sunt sfătuiți să țină cont de avertismentele de vârstă, care le atrage atenția că unele jucării nu sunt destinate, spre exemplu, copiilor mai mici de 36 de luni. Jucăriile cu piese mici, pe care copiii sub trei ani le pot înghiți, reprezintă un pericol de sufocare. Totodată, jucăriile stricate trebuie aruncate imediat. Aşa că nu ne rămâne decât să vă dorim spor la cumpărături şi să faceţi cele mai bune alegeri.