Cum arată nava de lux care a adus 3.000 de turiști la Constanța?

Un gigant al mărilor a ocupat ieri întreaga dană de pasageri a Portului Constanţa, aducând cu el turiști ce plătesc pentru un sejur sume uriașe, numai pentru a avea o excursie de neuitat. Vorbim de ”Emerald Princess”, o navă luxoasă care a adus la malul mării aproximativ 3.000 de oaspeți din toate colțurile lumii. ”Cei mai mulți dintre ei sunt americani - 925, dar sunt și australieni, canadieni, englezi, islandezi, olandezi sau italieni”, a precizat managerul agenției de turism Catoni, Ciprian Preda. Oaspeții au poposit imediat după răsăritul soarelui în țara noastră ca să vadă Delta Dunării, Capitala, dar și vechea cetate Tomis.

CÂND PĂȘEȘTI LA BORD... Lux este cuvântul care defineşte nava de croazieră. „Emerald Princess” a fost lansată la apă în 2007. Este o combinaţie între un hotel plutitor şi un centru de distracții și de relaxare. Cine pleacă într-o călătorie pe mare cu acest vapor exclusivist se poate relaxa în dormitoare de 4 şi 5 stele, însă are parte și de o multitudine de posibilităţi de petrecere a timpului liber. Nava are dimensiuni impresionante. 290 de metri este lungimea ei - perfectă pentru a găzdui piscine, biblioteci, baruri, un centru de conferințe, magazine, spa-uri, expoziții de artă, cinema în aer liber, săli de teatru, săli de gimnastică și fitness sau spații de joacă pentru copii. Când se află în largul mării, nimeni nu se plictiseşte. Activităţile sunt pentru toate gusturile. Și meniurile de la bordul navei sunt sofisticate și creative, din toate bucătăriile lumii. Nu lipsesc preparatele din bucătăria italiană, cu pizza sau fructe de mare, și americană - cu preparate la grătar, burgeri sau hot-dogs - și nici băuturile alcoolice şi răcoritoare din cele mai diverse. Pasagerii sunt tratați precum regii. 1.100 de oameni care fac parte din echipajul vaporului stau la dispoziţia lor zi şi noapte. Cu toate acestea, orice oprire într-un port este motiv de bucurie, spun cei care călătoresc cu ”Emerald Princess”. Ei mărturisesc că nu sunt la fel de încântați de apartamentele exclusiviste de pe navă cât sunt de timpul pe care îl dedică pentru a descoperi frumusețile naturii. „Am mai fost și în alte călătorii de croazieră. Îmi place să vizitez lumea astfel. Vă cunosc foarte bine ţara pentru că am vizitat-o și înainte. Am fost în Bucureşti, Transilvania și Delta Dunării, aşa că ştiu locurile, sunt frumoase şi îmi place ospitalitatea românilor”, a spus o turistă din Taiwan. „Emerald Princess“ și-a continuat drumul ieri seară, spre Bulgaria, la Varna, iar apoi în Marea Mediterană. În vara aceasta, o călătorie la bordul colosului de lux pornește de la 650 de dolari și poate ajunge până la 5.500 de dolari, în funcţie de tipul cabinei şi de pachetul de excursii ales. Următoarea navă maritimă care va acosta în Portul Constanța este „Variety Voyager“. Ea va ajunge la noi în țară pe 2 iulie.