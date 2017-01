PARADOX Unde este dreptul la sănătate pentru fiecare român plătitor de taxe şi impozite? Pensia de lux de 10.700 de lei pe lună a preşedintelui Curţii Constituţionale a României (CCR), Augustin Zegrean, pensionat anticipat pe caz de boală cu 10 ani înainte de a îndeplini vârsta de pensionare, nu poate fi caracterizată decât într-un singur cuvânt: sfidare la adresa tuturor persoanelor cu handicap din România. Revoltător pentru sistemul nostru medical este modul în care politicul îşi bagă coada şi în sănătate. Aşa îi răsplăteşte pe apropiaţii preşedintelui ţării cu sume astronomice doar pentru că au umbrela protectoare portocalie, în timp ce amărâţii cu certificate de handicap care n-au avut acelaşi noroc ca Zegrean încasează doar câteva sute de lei pe lună.

STRIGĂTUL UNEI MAME DISPERATE Dezvăluirile de luni seară de la Antena 3 referitoare la pensia halucinant de mare a preşedintelui CCR au confirmat realitatea cruntă: nu toţi românii care au certificat de handicap beneficiază de aceleaşi drepturi financiare ca ajutor de la stat. O mamă cu doi copii, ambii cu certificate de handicap, a intervenit în timpul emisiunii şi a dezvăluit cu cât contribuie statul la tratarea persoanelor cu handicap. „Sunt mama a doi copii cu handicap de grad I şi primesc pe lună 220 lei. Băiatul are nevoie de oxigen zilnic, am un tub de 10 litri care trebuie încărcat de minimum două ori pe lună, ceea ce înseamnă 260 lei”, a declarat femeia. Ea aminteşte că are nevoie de bani şi pentru întreţinerea şi îngrijirea de zi cu zi a copiilor săi cu probleme asemănătoare. „Gândiţi-vă cum ies eu în fiecare lună din acest impas ca părinte, faţă de Zegrean, care ştiţi ce salariu şi pensie şi-a făcut. L-aş întreba: \"Cum ar putea să mă înveţe şi pe mine să le fac copiilor mei o aşa pensie, pentru că şi ei tot gradul I de handicap au?\", este mesajul disperat al femeii către Zegrean. Strigătul de durere al mamei este probabil strigătul tuturor mamelor cu copii bolnavi încadraţi la gradul I de handicap, dar şi al restului de bolnavi cu handicap.